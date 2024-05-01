РФ попытается захватить больше территорий на 3 направлениях - Жданов

Украинские военные летом этого года могут заставить российских оккупантов сесть в глухую оборону.

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РФ попытается захватить больше территорий на 3 направлениях, говорит Жданов/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Главред

Российские оккупанты сейчас пытаются сильнее атаковать на фронте, ведь они понимают, что когда в Украину прибудет помощь от США, то украинские военные смогут давать более мощный отпор. Захватчики пытаются воспользоваться ситуацией, пока для них не закрылось это "окно возможностей".

Оккупанты в ближайшее время будут пытаться любой ценой, несмотря на свои потери, захватить как можно больше территорий на трех направлениях - Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

Он отметил, что в мае-июне этого года оккупанты могут активизироваться на Купянском направлении. Однако, по его словам, россияне скорее всего с Купянского направления могут перебрасывать войска на Авдеевское, Бахмутское или Новопавловское направления.

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"То есть имеющимися силами и средствами Россия будет пытаться любой ценой, несмотря на потери, отвоевать как можно больше территорий на этих трех направлениях на Донбассе, поскольку РФ имеет там частичный успех. Ведь россияне понимают, что окно возможностей может закрыться для них где-то в конце мая-начале июня, когда к нам в достаточном количестве начнет поступать артиллерия и боеприпасы к ней. Как только это произойдет, ситуация на фронте будет резко меняться в пользу Украины", - отметил Жданов.

По его словам, российские оккупанты сейчас пошли ва-банк и пытаются успеть захватить как можно больше территорий, пока в Украину не прибыла помощь от США.

"Поэтому у меня складывается впечатление, что россияне сейчас пошли ва-банк. У них нет стратегического резерва, еще есть какие-то оперативные, но и они не очень большие. Поэтому они, понимая, что с июня ВСУ смогут давать достойный отпор без лимитов для артиллерии и с помощью авиации, которая тоже может появиться, изо всех сил пытаются прорвать фронт. И то наступление, о котором говорил генерал Буданов, уже продолжается (хотя до начала лета нам будет трудно) - это и есть боевая активность россиян, которая продолжается в последнее время", - сказал Жданов.

Он выразил сомнение, что оккупанты смогут показать определенный результат летом при таких объемах поставок вооружения и боеприпасов.

"Однако это сможем сделать мы в плане задачи огневого поражения. Я не говорю, что мы пойдем вперед (пока для этого мало ресурсов), хотя президент уже намекает на возможное контрнаступление осенью 2024 года - по крайней мере, такие нотки уже звучат в некоторых его интервью. Но летом мы можем заставить Россию сесть в глухую оборону", - сказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ пойдет в большое наступление до 9 мая - пограничник назвал направления. Российские оккупанты будут пытаться пойти в наступление не только на востоке страны.

Также ранее сообщалось, что войска РФ смогли продвинуться вперед - в ВСУ назвали самые горячие направления фронта. В ВСУ отмечают, что российские оккупанты в Очеретино продолжают попытки продвинуться на запад силами сразу четырех военных бригад.

Напомним, в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение и на какой город они готовят наступление. Оккупанты замедлили продвижение на фронте и готовят резервы, чтобы начать большее наступление на одном из направлений.

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