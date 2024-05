Оккупанты захватили еще два населенных пункта на Донбассе — DeepState

Российские оккупанты захватили населенные пункты Керамик и Новокалиново Покровского района Донецкой области. Об этом 1 мая сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, по данным аналитиков ВС РФ продвинулись ближе к селам Новоалександровка Покровского района и Урожайное Волновахского района Донецкой области.

При этом Силам обороны Украины удалось восстановить утраченные позиции в районе Ямполовки.

Ситуация в Работино Запорожской области уточняется.

В Генштабе ВСУ утром 1 мая сообщили, что за прошедшие сутки произошло 122 боевых столкновения.

Враг нанес 8 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброса наших войск на угрожающие направления.

На Купянском направлении ВСУ отбили 6 атак в районах населенных пунктов Берестово, восточнее Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражена 21 атака, совершенная противником в районах Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спорное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбиты 33 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Семеновка, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг 18 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Работино и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты совершили две безуспешные атаки на позиции наших войск.

У армии страны-агрессора РФ есть возможность выбирать между несколькими тактическими направлениями для будущих наступательных действий под Авдеевкой. Однако непонятно, где оккупанты сосредоточат свои усилия в ближайшем будущем.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, стабилизация российских позиций к северо-западу от Авдеевки ставит российское командование перед выбором:

На южном фронте российские оккупационные войска безуспешно штурмуют остров Нестрига в Херсонской области, который недавно взяли под свой контроль Силы обороны Украины.

1 мая аналитики ISW сообщили, что российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать со своего выступа к северу от Авдеевки в направлении Торецка, таким образом дополнив российские наступательные операции возле Часового Яра.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.