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Угроза стратегического прорыва с флангов: на восток срочно перебрасывают резервы

Алексей Тесля
23 апреля 2024, 12:40
Удержать многие населенные пункты на Донбассе будет очень трудно, предупредил Михаил Жирохов.
Угроза стратегического прорыва с флангов: на восток срочно перебрасывают резервы
ВСУ сдерживают оккупантов на востоке / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада

Ситуация вокруг Очеретино Донецкой области остается очень тяжелой, и она имеет склонность к тому, что она будет только хуже, заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Потому что такое продвижение дает огромные преимущества россиянам на флангах. И поэтому удержать другие населенные пункты, другую линию обороны будет очень трудно", — отметил он в эфире Radio NV.

Военный эксперт подчеркнул, что для сдерживания врага украинские командование перебрасывает резервы, однако их не очень много, пытаясь выбить оккупантов с занятых позиций.

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"Потому что Очеретино — такая себе клешня. Это очень тяжело и очень непросто. Это прорыв уже не тактического, а стратегического уровня. И поэтому россияне, думаю, сейчас усилят свой удар", - добавил Жирохов.

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Напомним, враг давит на большинстве участков на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет, рассказывали в ВСУ накануне.

Ранее аналитики Минобороны Великобритании рассказали, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. В частности, оккупанты сбрасывают за сутки 20-30 авиационных бомб в районе Часового Яра. Их сбрасывают с самолетов Су-25, которые работают вблизи линии соприкосновения, и Су-34, которые действуют на дистанции с использованием планирующих бомб.

Как сообщалось, если россиянам удастся захватить этот город, у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом Донецкой области.

Кто такой Михаил Жирохов

Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.

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война на Донбассе война России и Украины Михаил Жирохов
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