Ситуация вокруг Очеретино Донецкой области остается очень тяжелой, и она имеет склонность к тому, что она будет только хуже, заявил военный эксперт Михаил Жирохов.
"Потому что такое продвижение дает огромные преимущества россиянам на флангах. И поэтому удержать другие населенные пункты, другую линию обороны будет очень трудно", — отметил он в эфире Radio NV.
Военный эксперт подчеркнул, что для сдерживания врага украинские командование перебрасывает резервы, однако их не очень много, пытаясь выбить оккупантов с занятых позиций.
"Потому что Очеретино — такая себе клешня. Это очень тяжело и очень непросто. Это прорыв уже не тактического, а стратегического уровня. И поэтому россияне, думаю, сейчас усилят свой удар", - добавил Жирохов.
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Напомним, враг давит на большинстве участков на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет, рассказывали в ВСУ накануне.
Ранее аналитики Минобороны Великобритании рассказали, что российские оккупационные войска, которые пытаются захватить Часов Яр в Донецкой области, используют тактику, как в Авдеевке. В частности, оккупанты сбрасывают за сутки 20-30 авиационных бомб в районе Часового Яра. Их сбрасывают с самолетов Су-25, которые работают вблизи линии соприкосновения, и Су-34, которые действуют на дистанции с использованием планирующих бомб.
Как сообщалось, если россиянам удастся захватить этот город, у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. Эти города являются последним оплотом Донецкой области.
Кто такой Михаил Жирохов
Михаил Жирохов – (род. 19 ноября 1974 года, Комсомольское, Донецкая область) – украинский историк и журналист. Является автором около 300 печатных работ в периодических изданиях Украины, России, Чехии, Сербии и других стран, пишет Википедия.
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