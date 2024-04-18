'Ситуация обострилась': в ВСУ рассказали, кто контролирует Часов Яр

В ОСУВ "Хортица" отметили, что россияне продолжают давить на позиции Сил обороны в районе Часового Яра, однако ситуация контролируемая.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-zagostrilas-v-zsu-rozpovili-hto-kontrolyuye-chasiv-yar-10558787.html Ссылка скопирована

В ВСУ рассказали о ситуации вокруг города Часов Яр / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Российские оккупационные войска пытаются уничтожить город Часов Яр в Донецкой области КАБами. Однако, несмотря на это украинские защитники продолжают сохранять полный контроль над этим населенным пунктом. Об этом представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин сказал в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация на восточном фронте в последние дни стала обострилась, но значительного разрешения ситуации пока не произошло. Спикер добавил, что оккупанты используют артиллерию, танки, различные беспилотники, а также авиацию для осуществления ударов управляемыми авиационными бомбами.

"Враг пытается всеми возможностями достичь своей цели - выйти на админграницы Донецкой области", - добавил Волошин.

видео дня

Он отметил, что ситуация в районе боевых действий остается сложной, но под контролем Сил обороны.

"Сейчас враг давит в большинстве на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет", - подчеркнул Волошин.

Спикер отметил, что оккупанты используют свое преимущество в воздухе, наличие ракет и боеприпасов крупных калибров для проведения штурмовых действий.

"Сейчас, также, враг забрасывает город Часов Яр управляемыми авиационными бомбами, уничтожая при этом гражданскую инфраструктуру", - сказал Волошин.

Спикер отметил, что инфраструктура уничтожается таким образом, чтобы полностью разрушить все. По его словам, враг не учитывает потери ни среди личного состава, ни среди техники.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска продолжают использовать "мясные штурмы" на востоке Украины для наступления в направлении города Часов Яр. Об этом заявил аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.

По словам спикера Национальной гвардии Украины Руслана Музычука, российские оккупанты активно пытаются продвинуться в направлении города Часов Яр в Донецкой области и используют авиацию для поддержки этого наступления.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что оккупанты не смогут захватить Часов Яр до 9 мая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред