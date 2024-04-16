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ВСУ оголили некоторые фланги возле Часового Яра: в 67 бригаде начались проверки

Яна Ставская
16 апреля 2024, 19:28
В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая часть из бойцов штурмового батальона 67-й ОМБр "ДУК".
ВСУ оголили некоторые фланги возле Часового Яра: в 67 бригаде начались проверки
Продолжаются жестокие бои возле Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 71 отдельная егерская бригада

67 отдельную механизированную бригаду "Добровольческий украинский корпус" реорганизуют после потерь некоторых позиций на Часояровском направлении - штурмовой батальон корпуса выводят в отдельную военную штурмовую часть.

Как сообщают в Сухопутных войсках, речь идет о переформатировании бригад ВСУ для совершенствования структуры и повышения устойчивости обороны.

В командовании подтвердили, что изменения происходят из-за потери позиций.

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"Второй попытки" российские захватчики нам не дарят. Последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажение флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ", - указывается в сообщении.

Указывается, что командованием принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.

"Количество и масштабы таких мероприятий не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях ВС", - говорят в Сухопутных силах.

Ранее в 67-й омбр ДУК жаловались, что "высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком".

Часов Яр

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Одной из причин, которые обнаружила проверка, пишет Украинская правда, были проблемы внутри самой бригады. Управление среди ключевых людей ДУКа якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора" тех, кто, в частности, перевелся к ним из других частей во время недавнего пополнения (их называли "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" якобы было хуже, их первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции.

Вероятно, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, которую выявила проверка, отмечали собеседники издания.

Часов Яр - главное по состоянию на 16 апреля

Российские "военкоры" утверждали, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часового Яра . Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Часов Яр очень важен для противника, подчеркнул представитель НГУ Руслан Музычук.

"Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - добавил Музычук.

Целью врага является создание условий наступления на Краматорскую агломерацию, отметил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

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