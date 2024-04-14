Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский рассказал о ходе боев

Российские войска концентрируют усилия для прорыва обороны на западе от Бахмута, выходе к каналу Северский Донец-Донбасс и захвате города Часов Яр. Целью врага является создание условий наступления к Краматорской агломерации. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.
По его словам, отвага украинских военных, которые вгрызаются в землю, чтобы сдерживать постоянные наступления врага, препятствует реализации планов противника. Несмотря на численное преимущество и различные мотивационные факторы, включая расстрелы, некоторые группы вражеской пехоты прорвались в микрорайон "Новый", однако они были уничтожены в результате ударов камикадзе-дронов и артиллерийского огня.
"Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", - отметил Сырский.видео дня
Главнокомандующий ВСУ добавляет, что для эффективной реакции на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были проведены мероприятия для существенного усиления бригад боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы.
"Главный вывод из двухдневной работы на фронте - необходимость повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивание численности высокотехнологичных беспилотных систем различного назначения с подготовленными операторами, повышение качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника", - написал Сырский.
Кроме того, он рассказал о продолжении стратегии внедрения организационных мероприятий по совершенствованию управления, избежание дублирования и перераспределения высвобожденных ресурсов для обеспечения боевых частей и подразделений.
"Главная задача этих мероприятий - наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", - резюмировал он.
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Бахмутском направлении, особенно в районе города Часов Яр, остается напряженной. Об этом сообщил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко.
Военный аналитик Денис Попович проанализировал потенциальную угрозу и возможные последствия оккупации россиянами Часового Яра в Донецкой области и указал на три фактора, которые будут способствовать защите города от оккупантов.
Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников сообщил об активных наступательных операциях россиян на Бахмутском направлении с использованием механизированных подразделений.
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