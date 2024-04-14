Экс-советник главы ОП пояснил, связаны ли проблемы с Patriot c атаками на русские НПЗ

Как говорит экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента Виктор Андрусив, украинцы в вопросе передачи Patriot стали заложниками ситуации.

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Виктор Андрусив и ЗРК Patriot / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Telegram В.Андрусива

Крайне маловероятно, что вопрос ударов Украины по НПЗ страны-агрессора связан напрямую с Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

"Я думаю, что эти вопросы не являются связанными. Процедура предоставления Украине Patriot сложная сама по себе - нужно понимать, что ЗРК, которые лежат на складах, нет. Они все на дежурстве, и политик каждой из стран Запада боится уменьшить уровень защиты своей страны, отдавая свои "патриоты" нам. Украине предоставили недостаточно, но немало систем ПВО. К сожалению, мы их потеряли из-за того, что пытались остановить ситуацию с КАБами, и сейчас эта нехватка стала критической", ‒ сказал он.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия. видео дня

Как говорит Андрусив, украинцы в вышеуказанном вопросе стали заложниками ситуации.

"Проблема в том, что решение о предоставлении ПВО является долговременным, то есть в каждой стране должны быть проведены определенные процедуры и обсуждения. Где-то это уже происходит, и здесь нет черных котов или козней. К сожалению, мы заложники ситуации, когда пытаясь решить одну проблему, получили другую. И теперь мы вынуждены ожидать принятия решений о предоставлении таких систем. Эти решения точно будут приняты, просто они требуют значительно больше времени, чем у нас есть", ‒ сказал он.

Усиление ПВО Украины

Ранее сообщалось о том, что Германия срочно будет искать Patriot для Украины. Германия как глава коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО, рассказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина ведет переговоры о 2 батареях Patriot и одной Samp-T. Если бы сейчас страны, которые имеют эти системы, были бы готовы их передать, то вопрос их получения занял бы всего недели, говорит глава МИД.

Как сообщал Главред, президент Зеленский высказался о дефиците систем ПВО. Он отметил, что Украина пока не имеет комплексной защиты неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками новых систем ПВО.

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