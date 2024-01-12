"Точно не хватает Украине": Зеленский откровенно высказался о дефиците систем ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не обладает комплексной защитой неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками Украине западными союзниками новых систем ПВО.
Украине не хватает средств ПВО для того, чтобы сбивать баллистические ракеты. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.
"Что касается систем ПВО: здесь рано говорить о том, что у нас есть комплексная защита нашего государства. Не хватает систем Patriot, не хватает соответствующих систем других радиусов действия", - подчеркнул глава государства.
Он при этом пояснил, что часть систем ПВО уже доставляют в Украину, а часть из них еще находится в дороге. При этом по другим поставкам еще продолжаются переговоры.
"Детали раскрывать не буду, но я согласен, что соответствующих систем, которые борются против баллистики особенно - их точно не хватает в Украине", - добавил Зеленский.
Массированные удары РФ по Украине
Напомним, ночью и утром 8 января РФ запустила крылатые ракеты и дроны по Украине. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.
Сообщалось, что Кривой Рог был под массированным ракетным ударом. Там были взрывы. Под вражеский удар попал торговый центр и более двух десятков частных домов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.
Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к жертвам и частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.
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