"Точно не хватает Украине": Зеленский откровенно высказался о дефиците систем ПВО

Пока рано говорить о комплексной защите государства, считает Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский рассказал о дефиците систем ПВО / Коллаж: Главред, Фото: Facebook В.Зеленского, Википедия

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не обладает комплексной защитой неба от атак РФ и прокомментировал ситуацию с поставками Украине западными союзниками новых систем ПВО.

Украине не хватает средств ПВО для того, чтобы сбивать баллистические ракеты. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

"Что касается систем ПВО: здесь рано говорить о том, что у нас есть комплексная защита нашего государства. Не хватает систем Patriot, не хватает соответствующих систем других радиусов действия", - подчеркнул глава государства.

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Он при этом пояснил, что часть систем ПВО уже доставляют в Украину, а часть из них еще находится в дороге. При этом по другим поставкам еще продолжаются переговоры.

"Детали раскрывать не буду, но я согласен, что соответствующих систем, которые борются против баллистики особенно - их точно не хватает в Украине", - добавил Зеленский.

Массированные удары РФ по Украине

Напомним, ночью и утром 8 января РФ запустила крылатые ракеты и дроны по Украине. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К.

Сообщалось, что Кривой Рог был под массированным ракетным ударом. Там были взрывы. Под вражеский удар попал торговый центр и более двух десятков частных домов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетного удара РФ по Украине 2 января 92 человека получили ранения. Известно о четырех жертвах российской атаки.

Масштабная атака агрессора России на Украину 29 декабря привела к жертвам и частичным проблемам со светом в некоторых районах Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей. Ситуация в энергосистеме Украины в целом оставалась контролируемой.

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