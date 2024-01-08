Кривой Рог под массированным ракетным ударом: в городе слышны взрывы

Утром в понедельник, 8 января, во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ по Украине в Кривом Роге раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
О взрывах сообщалось около 07:00, после этого прогремели повторные взрывы.
Руководитель военной администрации города Александр Вилкул сообщал в Telegram, что продолжается массированная ракетная атака на город.
"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", – отметил Вилкул.
Позже стало известно, что оккупанты попали в торговый центр в Кривом Роге.
Последствия ночных атак в Днепропетровской области
Также Вилкул рассказал, что российские захватчики в ночь на понедельник атаковали населенные пункты Днепропетровской области.
"В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганец. Повреждены 2 пятиэтажки, частный дом, хозяйственное сооружение. Без потерь", – говорится в сообщении.
Кроме этого, Вилкул рассказал о проблемах с электроэнергией в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий.
"Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала. Из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично. Работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника", – отметил он.
Ракетный удар РФ по Украине 8 января
Напомним, по всей Украине – тревога, РФ запустила крылатые ракеты утром в понедельник, 8 января. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.
В Днепре, Харькове, Запорожье были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К. воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по украинским городам. Сообщается, что уже раздаются взрывы в Днепре, Запорожье, Харькове. Ракеты направляются в сторону Кропивницкого и Львовской области.
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