Кривой Рог под массированным ракетным ударом: в городе слышны взрывы

В городе произошло несколько взрывов, местные власти сообщают о массированной ракетной атаке на Кривой Рог.

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Кривой Рог под массированным ракетным ударом/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, pixabay.com

Утром в понедельник, 8 января, во время массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ по Украине в Кривом Роге раздались взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

О взрывах сообщалось около 07:00, после этого прогремели повторные взрывы.

Руководитель военной администрации города Александр Вилкул сообщал в Telegram, что продолжается массированная ракетная атака на город.

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"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", – отметил Вилкул.

Позже стало известно, что оккупанты попали в торговый центр в Кривом Роге.

Последствия ночных атак в Днепропетровской области

Также Вилкул рассказал, что российские захватчики в ночь на понедельник атаковали населенные пункты Днепропетровской области.

"В Никопольском районе враг из тяжелой артиллерии обстрелял Никополь и Марганец. Повреждены 2 пятиэтажки, частный дом, хозяйственное сооружение. Без потерь", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Вилкул рассказал о проблемах с электроэнергией в Кривом Роге из-за экстремальных погодных условий.

"Из-за экстремальных погодных условий в городе отключено от электричества 15 тысяч абонентов, из-за отсутствия электричества 4 котельные работают на генераторах в режиме циркуляции воды, на генераторах также работают 2 насосные станции Горводоканала. Из-за оледенения троллей не работают троллейбусы и трамваи, скоростной работает частично. Работают автобусы, маршрутки, дизель-генераторные троллейбусы. Коммунальные бригады и спасатели расчищают завалы деревьев. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме, на дорогах работает специальная техника", – отметил он.

Ракетный удар РФ по Украине 8 января

Напомним, по всей Украине – тревога, РФ запустила крылатые ракеты утром в понедельник, 8 января. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытие.

В Днепре, Харькове, Запорожье были взрывы. РФ подняла в небо 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и четыре самолета МиГ-31К. воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски ракет по украинским городам. Сообщается, что уже раздаются взрывы в Днепре, Запорожье, Харькове. Ракеты направляются в сторону Кропивницкого и Львовской области.

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