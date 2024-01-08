"Знаем даже каким болтиком скреплять детали": россияне слили Украине 100 ГБ секретных данных

Все очень важные документы россияне передали Украине в обмен на помощь выехать из РФ.

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Россияне передали Украине 100 ГБ секретных российских данных / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина получила секретные данные о российских разработках вооружения. Теперь страна владеет 100 ГБ данными с предприятия "Специальный технологический центр". Об этом заявили на YouTube-канале Владимира Золкина и Дмитрия Карпенко.

На этом предприятии россияне производили беспилотники, средства РЭБ и другую военную продукцию на миллиарды рублей. Секретные данные передали Украине россияне в рамках программы "Апостол платит деньги". За всю ценную информацию и данные о позициях оккупантов россияне могут получить вознаграждение.

Дмитрий Карпенко рассказал, что к нему 15 декабря обратились лица, владеющие секретными данными.

"Обратились люди, говорят: "У нас есть 100 Гб информации. Чертежи, технические задания, патенты, конструкторская информация, программное обеспечение. Конечно, нам интересно", — рассказывает Карпенко.

Они "слили" данные о 194 российских разработках в обмен на выезд из РФ. Прежде чем соглашаться, у них запросили пример информации. Украинские компетентные органы заинтересовались ею и дальше руководили процессом сами. Украина помогла россиянам покинуть РФ.

Теперь у Украины есть документы, которые содержат информацию о всех производственных циклах, вплоть до того, каким болтиком надо скреплять детали.

Речь идет о таком вооружении и многом другом:

"Альтиус";

"Апогей";

"Барьер";

"Вереск";

"Волга-СГ";

"Дровосек";

"Ирхан".

Источники рассказали, что соучредителем предприятия является Ханов Эдуард Борисович. На заводе в 10 раз завышают стоимость производства. К тому же сотрудники могут "откупиться" от мобилизации. Их не отправят на фронт, если те будут отдавать половину своей зарплаты. Дмитрий Карпенко заявил, что скоро все узнают подробности операции от самих беглецов из РФ или украинских официальных представителей.

Смотрите видео о передаче секретных данных Украине:

Напомним, недавно стало известно о том, что украинские партизаны проникли в тыл врага в Москве и "слили" информацию для ВСУ. Агентам "Атеш" удалось провести рейд по улицам столицы России и проникнуть в часть Росгвардии в Москве. Участники движения проникли в часть, отсняли несколько материалов и передали их Силам обороны Украины для детального изучения.

18 декабря стало известно о том, что бывший майор ГРУ РФ и старший инструктор ЧВК "Вагнер" сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина.

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