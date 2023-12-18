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Майор ГРУ сбежал в Нидерланды и "слил" компромат на Путина: опубликован документ

Алексей Тесля
18 декабря 2023, 15:57обновлено 18 декабря, 16:35
Свидетелем стал бывший офицер ГРУ и старший инструктор "ЧВК Вагнер", который готовил спецоперации в "ДНР".
Путин, войска РФ
Бывший майор ГРУ расскажет МУС о преступлениях Владимира Путина и оккупантов РФ в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Бывший майор ГРУ РФ и старший инструктор ЧВК "Вагнер" сдался властям Нидерландов и готов свидетельствовать в суде по поводу военных преступлений РФ в Украине начиная с 2014 года.

Как рассказал основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, свидетелем стал майор С., экс-офицер ГРУ и старший инструктор "ЧВК Вагнер", экс-полковник и начальник 4 отдела управления спец. операций т.н. "Генпрокуратуры ДНР".

По словам правозащитника, бывший сотрудник ГРУ намерен запросить политическое убежище и международную защиту в Нидерландах и предстать перед правосудием Международного уголовного суда.

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"Кремль заказывал больше жертв, и обязательно боевых действий под видом "освободительного движения народа", – рассказал бывший российский силовик.

При этом он также готов ответить за соучастие в агрессии против Украины и дать показания в отношении В.Суркова, А.Бородая, командира 10 бригады спецназа ГУ ГШ (в/ч 51532) генерал-майора Сергея Свида (позывной "Рязань", куратор "Редута" и "Вагнер"), а также высокопоставленных сотрудников ФСБ и МО РФ, курировавших специальные операции на территории Украины в 2014-2015г. и войны в 2022г.

"Хочу рассказать международному расследованию и суду известные мне факты коррупции, военной агрессии, преступлений, раскрыть незаконные схемы Путина о вторжении в Украину в 2014 году", - сказано в заявлении экс-майора ГРУ, имя которого пока не разглашается.

При этом также публикуется документальное свидетельство о военных преступлениях РФ в Украине, которое передано в офис прокурора и следователям Международного уголовного суда.

  • Экс-майор ГРУ попросил убежища в Нидерландах
    Экс-майор ГРУ попросил убежища в Нидерландах t.me/NetGulagu
  • Экс-майор ГРУ попросил убежища в Нидерландах
    Экс-майор ГРУ попросил убежища в Нидерландах t.me/NetGulagu
  • Экс-майор ГРУ попросил убежища в Нидерландах
    Экс-майор ГРУ попросил убежища в Нидерландах t.me/NetGulagu

Ранее сообщалось о том, что командир ЧВК Вагнера сбежал с компроматом в Норвегию. Андрей Медведев командовал подразделением, в которое входил Евгений Нужин – казненный оккупантами кувалдой.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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Нидерланды ГРУ Владимир Путин МУС война России и Украины
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