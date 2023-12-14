Партизаны проникли в тыл врага в Москве и "слили" информацию для ВСУ

Украинские партизаны побывали в логове оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/partizany-pronikli-v-tyl-vraga-v-moskve-i-slili-informaciyu-dlya-vsu-10524956.html Ссылка скопирована

Партизаны проникли в тыл врага в Москве / коллаж: Главред, фото: Атеш

Движение сопротивления "Атеш", которое известно своими профессиональными действиями на оккупированных территориях Украины, сумело проникнуть в глубокий тыл врага. Об этом пратизанское движение сообщило в своем телеграм-канале.

Стало известно, что агентам "Атеш" удалось провести рейд по улицам столицы России и проникнуть в часть Росгвардии в Москве.

"На этот раз нам на глаза попала часть Росгвардии, расположенная на ул. Проектируемый проезд 4579, 56", - сообщили партизаны.

видео дня

Участники движения проникли в часть, отсняли несколько материалов и передали их Силам обороны Украины для детального изучения.

На кадрах можно увидеть, что партизанам удалось попасть в часть несмотря на защитные меры в виде патруля по периметру части. Они утверждают, что ни один патруль не сможет защитить части от партизанов.

"Никакие патрули не смогут уберечь военные части от наших глаз и ушей. И если у противника не получается этого делать в самой столице, то что уж говорить об оккупированных территориях", - резюмировали в "Атеш".

Атеш в тылу врага / скриншот

Партизаны "Атеш"

Напомним, не так давно благодаря партизанам стало известно, что оккупанты агрессора России в захваченном Севастополе прячут свои военные корабли от ударов ВСУ в Карантинной бухте. Партизаны продолжают наблюдать за ситуацией и приложат все усилия для скорейшего освобождения Крыма.

Также военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" сообщило, что российские войска готовятся отражать в Крыму атаку вооруженных сил Украины и усиливают оборону полуострова. Партизаны зафиксировали и распространили в своем Telegram-канале, что в городе Саки перемещались к десятку Камазов, на которых были "зубы дракона".

Помимо прочего, партизаны, помогающие ВСУ, вновь расширили список мест, где пребывают оккупанты и детально рассказали про инженерные сооружения в Сакском районе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.