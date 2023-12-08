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Неоспоримая помощь ВСУ: партизаны "слили" место дислокации оккупантов

Елизавета Бельмас
8 декабря 2023, 15:02
Партизаны "Атеш" обнаружили новые места базирования армии РФ в Крыму.
Партизаны
Партизаны "слили" место дислокации оккупантов / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Партизаны, помогающие ВСУ, вновь расширили список мест, где пребывают оккупанты и детально рассказали про инженерные сооружения в Сакском районе. Об этом сообщили в "Атеш".

Подполье передало данные разведки о дислокации ВС РФ в одном из районов временно оккупированного Крыма - Сакском.

Агенты постоянно проводят разведывательную деятелность на территории полустрова и на сей раз им удалось узнать, где ВС РФ оборудовали склады.

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Также партизаны "слили" точные координаты мест базирования и опубликовали их в своем телеграм.

В "Атеш" добавили, что будут и далее передавать информацию Силам обороны Украины, поскольку прилагают максимальные усилия для того, чтобы бороться с оккупантами за свободу и справедливость.

Партизаны
Партизаны "Атеш" / скриншот

Украинские партизаны

Напомним, в октябре стало известно, что оккупанты агрессора России вблизи Джанкоя в захваченном Крыму роют окопы и траншеи. Они активно готовятся к "обороне" по всему полуострову. Партизаны ждут украинские войска и будут помогать освобождать полуостров. Об этом заявили в партизанском движении Атеш.

Также военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" сообщило, что российские войска готовятся отражать в Крыму атаку вооруженных сил Украины и усиливают оборону полуострова. Партизаны зафиксировали и распространили в своем Telegram-канале, как в городе Саки перемещались к десятку Камазов, на которых были "зубы дракона".

А в Главном управлении разведки заявили о проведенной партизанами спецоперации во временно оккупированном Мелитополе. Были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника. Движение сопротивления организовало атаку в обеденное время 1 декабря на въезде во временно оккупированный Мелитополь.

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