В Крыму россияне готовятся к атаке ВСУ: партизаны показали, что задумали оккупанты

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" сообщил, что российские войска готовятся отражать в Крыму атаку вооруженных сил Украины и усиливают оборону полуострова.
Партизаны зафиксировали и распространили в своем Telegram-канале в городе Саки перемещались к десятку Камазов, на которых были "зубы дракона".
"Мы проследили и узнали, что они направились в сторону Евпатории. Российские войска в полной мере готовятся отражать приход Сил обороны Украины на Крымский полуостров. Огромное количество сил и техники продолжается в крымских городах. "Атеш" все фиксирует и передает в командование СОУ", - говорится в сообщении.видео дня
Контрнаступление ВСУ на Крым
Напомним, что стало известно, что ВСУ подбираются к трассе, которая соединяет Крым с Мелитополем. Бывший командир "Айдара" рассказал об успехах и продвижении ВСУ на Мелитопольском направлении.
Партизаны Украины в Крыму нашли корабли РФ. Украинские партизаны сделают все возможное для скорейшего освобождения оккупированного агрессором Россией Крымского полуострова, сказали в "Атеш".
Полковник рассказал сценарий продвижения в сторону Крыма. Рассвет сообщил, что после форсирования Днепра и выхода к трассе М-14 оптимальным будет продвижение в сторону Скадовска, вдоль побережья Черного моря.
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