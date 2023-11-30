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Возле двух АЭС в Украине прогремели мощные взрывы: в МАГАТЭ сообщили детали

Юлия Закрепа
30 ноября 2023, 08:59обновлено 30 ноября, 09:52
Группа МАГАТЭ, которая наблюдает за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что услышала несколько взрывов поблизости.
Возле двух АЭС в Украине прогремели мощные взрывы: в МАГАТЭ сообщили детали
Вблизи АЭС прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: energoatom.com.ua, ua.depositphotos.com

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о военной активности в течение 29 ноября возле двух украинских атомных электростанций.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, группа МАГАТЭ, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции, сообщила, что поздно вечером 29 ноября, находясь в своих помещениях, услышала несколько взрывов поблизости, в течение 20 минут.

"Значительное внимание мира, и это правильно, сосредоточено на очень реальных опасностях, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, поскольку она расположена на линии фронта. Но вчерашнее событие служит напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам", - сказал Гросси, добавив, что все украинские ядерные объекты остаются "уязвимыми".

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Кроме того, представители МАГАТЭ, находящиеся на ЗАЭС, в течение последних 24 часов слышали звуки взрывов на некотором расстоянии от станции.

Напомним, что в Минэнерго сообщили последствия обстрела Хмельницкой области. Россия нанесла Дроновой удар вблизи Хмельницкой АЭС. В результате взрыва были повреждены окна в административном и лабораторно-бытовом корпусах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, зачем РФ нанесла удар возле Хмельницкой АЭС. Он сказал, что такие действия российской оккупационной армии – это традиционная "пугачка", которую используют захватчики.

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война в Украине АЭС МАГАТЭ
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