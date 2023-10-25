"Мишенью была АЭС": Зеленский отреагировал на удар по Хмельницкой области

В результате атаки пострадали по меньшей мере два десятка местных жителей, повреждены дома.

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РФ хотела ударить по Хмельницкой АЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, офис президента, defence-ua.com

Российские оккупанты ночью на 25 октября атаковали Хмельницкую область. Враг запустил "Шахеды", которые летели в сторону Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Наиболее вероятно, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция: волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС. По состоянию на сейчас известно, что два десятка местных жителей травмированы", - сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что российские дроны были сбиты, но многие дома получили повреждения из-за падения обломков: выбиты окна, двери, повреждены крыши домов.

видео дня

Зеленский призвал партнеров усилить украинскую ПВО и ужесточить санкции против РФ.

"Много компонентов и в ударных дронах, которые применяют российские террористы, и в ракетах – происхождением из других стран, от разных компаний, в том числе от западных компаний. Действенность санкций против России - это буквально защита от терроризма", - сказал Зеленский.

Удар дронами возле Хмельницкой АЭС

В ночь на 25 октября Россия ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Из-за этого Славута и Нетешин остались без света. Также временно обесточены были потребители в Кировоградской, Черниговской и Киевской областях.

Сообщается, что для удара оккупанты применили 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА.

Позже появились подробности о пострадавших. В реанимации оказались два человека, они в тяжелом состоянии.

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