На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

Станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки".

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На Запорожской АЭС произошла авария / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Международном агентстве ядерной энергии сообщили, что на оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС произошла утечка борованой воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который сейчас находится в состоянии "горячей остановки". Борованная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Сейчас на станции увеличили частоту измерений содержания бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

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"Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено", - говорится в сообщении.

Российские оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что "поскольку концентрация Бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

В МАГАТЭ заявили, что захватчики продолжают удерживать реакторные блоки №4 и №5 в состоянии "горячей остановки", чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Кроме того, отмечается, что это в в июне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".

Напомним, что Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭС. Президент РФ заявил, что украинская ДРГ якобы пыталась взорвать ЛЭП возле российской атомной электростанции.

Данилов сказал, зачем РФ нанесла удар возле Хмельницкой АЭС. Оккупанты намеренно устроили атаку возле очень опасного объекта, уверен секретарь СНБО.

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