УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

Юлия Закрепа
19 ноября 2023, 08:53
Станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки".
На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки
На Запорожской АЭС произошла авария / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В Международном агентстве ядерной энергии сообщили, что на оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС произошла утечка борованой воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который сейчас находится в состоянии "горячей остановки". Борованная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Сейчас на станции увеличили частоту измерений содержания бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

видео дня

"Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено", - говорится в сообщении.

Российские оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что "поскольку концентрация Бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме "горячей остановки", что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар".

В МАГАТЭ заявили, что захватчики продолжают удерживать реакторные блоки №4 и №5 в состоянии "горячей остановки", чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Кроме того, отмечается, что это в в июне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния "холодной остановки".

Напомним, что Путин открыто угрожает ударом по украинским АЭС. Президент РФ заявил, что украинская ДРГ якобы пыталась взорвать ЛЭП возле российской атомной электростанции.

Данилов сказал, зачем РФ нанесла удар возле Хмельницкой АЭС. Оккупанты намеренно устроили атаку возле очень опасного объекта, уверен секретарь СНБО.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Запорожья Запорожская АЭС
Реклама

Главное за день

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:53 Украина
ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

08:29 Украина
ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

07:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:14

Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

09:53

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:48

ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

09:14

Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

09:10

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 годамнение

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
08:53

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

08:44

Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

08:29

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

07:59

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

Реклама
07:23

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

06:30

Почему 20 ноября предки ругались матом: ответ вас удивит - приметы и запреты

06:01

Новая разрядка? Визит Си Цзиньпина очень напоминает визит Хрущевамнение

06:00

Буря закончится почти через 2 недели: в Украину ворвался жесткий геомагнитный шторм

05:28

Гороскоп на декабрь 2023 для Близнецов: чего ждать в работе, финансах, любвиВидео

04:34

Гениальный лайфхак: почему люди используют старые носки для чистки жалюзи

03:40

РФ готовит новый массированный удар: украинцев предупредили о серьезной опасности

02:05

Дипломат рассказал, как встреча Си Цзиньпина и Байдена повлияет на международную политику

01:40

Что будет с человеком, если не есть хлеб: 5 причин отказаться от этого продукта

18 ноября, суббота
23:04

Как избавиться от заложенности носа: 10 быстрых и эффективных домашних методов

22:55

Огрызко пояснил, будут ли США и Китай военно сотрудничать после встречи Байдена и Си Цзиньпина

Реклама
22:30

Пальчики оближешь: Клопотенко показал, как запечь грушу с сыром

22:18

Шакира получила Грэмми за песню о Пике: награду вручал его старый недругВидео

21:37

"Запоздалая ИПСО": ГУР отреагировало на ложь о переходе летчика ВСУ на сторону оккупантов

21:08

Можно ли освободиться от службы, если стал студентом после мобилизации: ответ адвоката

20:39

От холода до уюта: как утеплить дверь правильно и эффективно

20:25

Украина на расстоянии световых лет от Евросоюза: Обран сделал скандальное заявление

19:57

Скандал в звездном семействе: 18-летняя дочь Джоли и Питта отреклась от отцаВидео

19:37

Украину накрывает циклон: будет снег и ветер до 27 м/с

19:10

Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпохумнение

19:08

Как "мягкое давление" Китая может подорвать российский бюджет - Огрызко

19:08

В Кременной взорвали главарей силовиков "ЛНР": в Сети узнали подробности

19:06

Не теряет надежды: Шольц заявил о готовности к переговорам с Путиным

18:59

Дочь Уиллиса показала редкие снимки с тяжелобольным отцом

18:32

ВСУ ярко уничтожили "Солнцепек" оккупантов на левобережье Херсонщины

18:03

Удар по сторонникам РФ: Зеленский утвердил санкции против Азарова и Табачника

17:46

"Жалкий вассал Си": Путин уже смирился, что продал Россию Китаю - Пионтковский

17:40

Сработали с огоньком: когда последний раз горела Москва

17:15

Радары ВСУ засекли крейсер за 120 километров: новые детали уничтожения "Москвы"

17:11

11 минут тренировки для идеального результата: как быстро похудеть в домашних условияхВидео

17:09

Его вывести нереально, но вам удастся: лайфхаки по уничтожению плюща, которые работают

Реклама
17:07

Какой чай нужно выпить 19 ноября, чтобы быть здоровым всю зиму: приметы дня

16:51

Россияне шантажируют пенсионеров в оккупации: что требуют

16:10

Празднуем теперь в другой день: когда в Украине отмечают день Святого Николая

16:09

Три месяца с последнего обмена: Россия заморозила передачу пленных

15:56

Известный режиссер рассказал, как живет в Америке его дочь от путинистки Егоровой

15:52

РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

15:25

На концерте мировой знаменитости умерла молодая девушка

15:01

В Украине будут назначать пенсии иначе: как ужесточат требования

15:00

Тренды зимы 2023-24: Андре Тан рассказал, что обязательно должно быть в гардеробе

14:55

Десант ГУР в Крыму: спецназовец "Лютый" рассказал о боях с оккупантами

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять