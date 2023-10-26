"Предупреждение": Данилов сказал, зачем РФ нанесла удар возле Хмельницкой АЭС

Оккупанты намеренно устроили атаку возле очень опасного объекта, уверен секретарь СНБО.

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Данилов сказал, зачем РФ нанесла удар возле Хмельницкой АЭС/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, СНБО

Страна-агрессор Россия намеренно нанесла удар дронами по территории возле Хмельницкой атомной электростанции. Этой атакой, которая произошла в ночь на 25 октября, РФ хотела напугать мир, показав, что она способна устроить атомный инцидент.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире Национального телемарафона.

Он отметил, что такие действия российской оккупационной армии – это традиционная "пугачка", которую используют захватчики.

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"Действительно, тот обстрел, который был вчера ночью, должен был произойти возле очень опасного объекта. Это традиционная российская "пугачка", когда они пугают весь мир либо атомным оружием, либо атомным инцидентом", – отметил Данилов.

Он добавил, что эта атака – это "еще одно предупреждение миру, что войну надо завершить как можно скорее, а для этого нужна максимальная помощь".

Атака дронами возле Хмельницкой АЭС

В ночь на среду, 25 октября, РФ ударила дронами по территории Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах. Вследствие этого Славута и Нетешин остались без света. Также временно были обесточены потребители в Кировоградской, Черниговской и Киевской областях.

Позже стало известно, что оккупанты для атаки использовали 11 дронов "Шахед". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины были уничтожены все вражеские беспилотники.

Позже появились подробности о пострадавших. В реанимации оказались два человека, они в тяжелом состоянии. Всего пострадали 20 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Хмельницкой области. Он заявил – наиболее вероятно, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция.

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