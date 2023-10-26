Новый спикер Палаты представителей готов обсудить помощь Украине, но есть условия

Палата представителей США 25 октября избрала нового спикера – представителя республиканского большинства и сторонника экс-президента Дональда Трампа Майка Джонсона. Он заявил, что готов обсуждать предоставление финансовой помощи Украине для борьбы с российским вторжением. Ранее он выступал против выделения денег Киеву.
Как пишет издание Bloomberg, в процессе избрания на должность спикера Палаты представителей Джонсон сказал, что открыт к переговорам относительно запроса главы Белого дома Джо Байдена относительно помощи, как Украине, так и Израилю.
"Хотя ранее Джонсон скептически относился к помощи Украине, он заявил, что открыт для переговоров по просьбе Байдена о большем финансировании для помощи в контрнаступлении страны против России", – пишут журналисты.
Сам Джонсон в ответ на вопрос об увеличении помощи Украине заявил, что согласует это "при определенных условиях".
"У нас будут условия для этого, поэтому мы работаем над этим. Мы хотим подотчетности и хотим, чтобы Белый дом имел четкие цели. И мы собираемся провести эти дискуссии. Это будет очень продуктивно", – заявил республиканец.
Еще перед голосованием Джонсон сказал, что "никогда не выступал против финансирования или помощи Украине".
"Мы будем говорить о поддержке и том, что необходимо для ее получения. Мы должны убедиться, что Путин не добился успеха, и я думаю, что все республиканцы Палаты представителей едины в этом", — заявил он.
Военная помощь США Украине
17 октября американское агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля.
19 октября Байден выступил с обращением по Израилю и Украине. В своем заявлении он сказал американскому народу, что Иерусалиму нужно помочь в борьбе с ХАМАС, а Украине – для отражения военного нападения агрессора России.
20 октября Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины в рамках широкого пакета помощи на 106 миллиардов долларов. Израилю полагается $14, 3 млрд.
Верхняя палата Конгресса США может заблокировать пакет помощи в размере 106 миллиардов долларов, который включает помощь Украине и Израилю. В рядах сенаторов-"республиканцев" разногласия относительно того, нужно ли объединять помощь сразу двум странам. Есть мнения по поводу того, что для Израиля нужно принять отдельный пакет.
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