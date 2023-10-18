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Байден планирует попросить у Конгресса $100 млрд для Украины и Израиля – Bloomberg

Анна Ярославская
18 октября 2023, 08:41 обновлено 18 октября, 08:44
Детали пакета военной помощи все еще прорабатываются. Его сумма покроет весь финансовый год.
Капитолий, Джо Байден
Джо Байден хочет попросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/WhiteHouse, pixabay.com

Президент США Джо Байден планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля. Речь идет о пакете помощи на сумму в около 100 миллиардов долларов. Кроме того, этот пакет будет рассчитан на финансирование безопасности границ и помощь странам Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань. Об этом 17 октября сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники.

По данным журналистов, группа законодателей предложила администрации Байдена разработать совместный пакет для двух стран для того, чтобы получить голоса республиканцев.

Отмечается, что помощь Израилю пользуется широкой поддержкой обеих партий в Конгрессе США. При этом помощь Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России "с трудом заслужила расположение республиканцев в Палате представителей".

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"Группа законодателей, поддерживающих дополнительную помощь Киеву, в начале этого месяца предложила администрации разработать совместный пакет помощи Израилю и Украине в надежде преодолеть оппозицию республиканцев", – отмечает издание.

Детали пакета военной помощи все еще прорабатываются. Его сумма покроет весь финансовый год. Предыдущий запрос администрации Байдена, который включал помощь Украине в размере $24 млрд, охватывал только трехмесячный период.

В Bloomberg отмечают, что любой запрос Белого дома должен дождаться, пока законодатели Палаты представителей выберут нового спикера после отстранения Кевина Маккарти с должности.

"Сам масштаб и требования пакета, скорее всего, вызовут сопротивление в Палате представителей, где разногласия Республиканской партии по поводу сокращения расходов и иностранной помощи сыграли свою роль в борьбе спикеров. Конгрессмен Джим Джордан, ведущий кандидат на пост следующего спикера, скептически относится к новой помощи Украине, а консерваторы в Палате представителей требуют, чтобы пакет помощи Израилю не был привязан к дальнейшей помощи Киеву", – пишет издание.

Военная помощь Украине

На днях советник администрации США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о подготовке нового пакета военной помощи Украине. По его словам, новый пакет военной помощи для Израиля и Украины будет "значительно превышать $2 млрд". Президент США Джо Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом США. Салливан пояснил, что цель политических консультаций - разблокирование нового пакета военной помощи.

Министр финансов США Джаннет Йеллен сообщила, что военная поддержка Украины – приоритет для США и Европы. Штаты не позволят, чтобы Киев проиграл войну по экономическим причинам. Украина показала свою способность достигать успеха на поле боя, а Белый дом приложит усилия для обеспечения бесперебойной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры цивилизованного мира знают, к чему готовится Россия. Силы обороны Украины готовы мощно ответить на любые действия вражеских войск. Киев ожидает получения новых ПВО, артиллерии, беспилотников и бронетехники.

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