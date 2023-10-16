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Украина показала силу на поле боя: в США заявили, что не дадут Киеву проиграть

Андрей Ганчук
16 октября 2023, 17:30 обновлено 16 октября, 17:35
Администрация президента Джо Байдена будет работать над тем, чтобы обеспечить Украине бесперебойную военную поддержку, сказала Джанет Йеллен.
Путин, США, Украина
США не могут позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам - министр финансов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Военная поддержка Украины – приоритет для США и Европы, американское государство не позволит, чтобы Киев проиграл войну по экономическим причинам. Украина показала свою способность достигать успеха на поле боя, а Белый дом приложит усилия для обеспечения бесперебойной помощи. Об этом заявила министр финансов Штатов Джаннет Йеллен.

Как сообщает Reuters, на встрече со своими коллегами из стран Евросоюза она рассказала о том, что нельзя допустить поражения Украины, которая показала способность биться на поле боя, по экономическим причинам.

"Мы не можем позволить Украине проиграть войну по экономическим причинам, когда она продемонстрировала способность добиться успеха на поле боя", - отметила Йеллен.

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По ее словам, администрация Байдена готова поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и поборется за то, чтобы "республиканцы" и "демократы" одобряли бесперебойную военную поддержку Киева.

Журналисты акцентировали внимание на том, что Йеллен проводит встречу с министрами финансов ЕС на фоне подготовки Белого дома к проведению нового пакета военной помощи на 2 миллиарда долларов. Средства пойдут Украине и Израилю, который отражает военной вторжение террористов ХАМАС.

Военная помощь США

США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, на днях писали журналисты NBC News. Как полагают журналисты, объединение помощи странам в один пакет должно помочь Белому дому добиться одобрения на отправку военной помощи Киеву.

США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину, сказал министр обороны Ллойд Остин. По его словам, Штаты помогут Иерусалиму оружием для отражения атаки ХАМАС даже в том случае, если будут предоставлять Киеву вооружения, необходимые для победы над РФ.

США готовят пакет военной помощи Украине и Израилю, рассказал советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Как сказал чиновник, речь идет о пакете на сумму более 2 миллиардов долларов. Для этого Байден намерен провести интенсивные переговоры с Конгрессом.

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новости США военная помощь Джанет Йеллен война России и Украины
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