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США могут объединить в один пакет финансирование для Украины, Израиля и Тайваня - NBC News

Анна Ярославская
12 октября 2023, 06:46 обновлено 12 октября, 06:56
Запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за поддержку Израиля, Украины и Тайваня.
ВСУ, военная помощь
Белый дом объединит запрос на финансовую помощь для Украины, Израиля и Тайваня / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы. Об этом представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, пишет NBC News.

По словам источников NBC News, запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за военную поддержку Израиля, Украины и Тайваня, а также нарастить производство большего количества вооружений.

Ранее уже сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля, надеясь, что это увеличит шансы на одобрение поддержки Киева.

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Отмечается, что некоторые республиканцы в Палате представителей США высказались против такой идеи.

Военная помощь Украине

Министр обороны США официально подтвердил, что Украине будет предоставлен новый военный пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" в столице Бельгии Брюсселе 11 октября.

Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе заверил президента Украины в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у Штатов есть достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль - в борьбе с ХАМАС.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).

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