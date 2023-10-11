Британия предоставит Украине военную помощь на 123 млн долларов: что туда войдет

Глава Минобороны Британии планирует объявить о предоставлении пакета помощи во время заседания в формате Рамштайн.

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Британия предоставит Украине военную помощь на 123 млн долларов/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).

О предоставлении помощи объявит министр обороны Великобритании Грант Шаппс сегодня, 11 октября, во время заседания в формате Рамштайн. Об этом сообщает правительство Британии.

Кроме этого, британская сторона объявит о подписании контрактов на поставку нашему государству систем противовоздушной обороны.

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"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, заключая новые контракты на поставку Украине критически важных систем противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварских бомбардировок Путина, а также нового оборудования на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов", – заявил Шаппс.

Британский министр обороны добавил, что нужно дать украинским солдатам то, что им нужно, "чтобы прорваться через смертельные минные поля России".

В анонсированном пакете военной помощи от Великобритании будет оборудование, которое поможет ВСУ:

разминировать минные поля,

обслуживать транспортные средства,

укреплять оборонительные конструкции для защиты критически важной национальной инфраструктуры.

Помощь будет предоставляться за счет средств Международного фонда Украины (IFU). О ее предоставлении совместно объявят глава британского Минобороны и его коллеги из стран-партнеров IFU на заседании в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что США объявят новый пакет помощи Украине на 200 млн долларов. Ожидается, что в новый пакет помощи войдут:

ракеты AIM-9,

боеприпасы к HIMARS,

оборудование для борьбы с дронами,

снаряды калибра 155 и 105 мм,

высокоточные авиационные боеприпасы,

ракеты TOW,

AT4s,

боеприпасы для стрелкового оружия и прочее.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "хорошие новости" в помощи ВСУ. После поездки в Румынию он намекнул на определенные новые договоренности в поставках вооружения Силам обороны Украины. В частности, речь идет о поставках снарядов и усилении нашей ПВО.

Напомним, советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что США смогут одновременно поддерживать Украину и Израиль. По его словам, у Штатов есть достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль – в борьбе с ХАМАС.

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