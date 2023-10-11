РФ безуспешно атакует, а мы шаг за шагом двигаемся вперед - Зеленский

Глава государства при этом признался, что ВСУ продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

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Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ОПБр имени Богдана Хмельницкого

Страна-агрессор Россия безуспешно пытается атаковать на поле боя, а Силы обороны Украины продвигаются, хоть и медленно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства при этом признался в интервью France 2, что ВСУ продвигаются не так быстро, как хотелось бы.

"Россия пытается безуспешно контратаковать, а мы шаг за шагом продолжаем продвигаться. Но мы двигаемся не так быстро, как ожидалось и хотелось бы", – заявил он.

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Зеленский также отметил, что в глобальном плане время на стороне России, поэтому нельзя допускать, чтобы помощь Украине прервалась.

Военная помощь Украине

Если страны Запада начнут сокращать военную помощь Украине, это поставит Киев перед необходимостью замораживать войну, а это сыграет на руку стране-агрессору РФ.

"Таким образом нас будут пытаться дожать до какого-то "похабного мира", поскольку любое замораживание войны может оказаться в пользу России", - сказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Тем временем сенаторы США от обеих партий хотят принять масштабный пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Новая помощь будет рассчитана на год. Принять этот пакет могут уже в ближайшие недели, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Таким образом в администрации Байдена надеются увеличить шансы на одобрение поддержки для Киева. Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

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