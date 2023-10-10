В США обсуждают годовой пакет помощи Украине на $50-100 млрд – WSJ

Решение могут одобрить в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября.

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В Конгрессе США готовят новый пакет помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП, US Department of Defense

Сенаторы США от обеих партий хотят принять масштабный пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Новая помощь будет рассчитана на год. Принять этот пакет могут уже в ближайшие недели. Об этом 9 октября сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, сенаторы от Республиканской и Демократической партий считают, что в одном масштабном пакете помощи есть больше смысла, чем в нескольких, но поменьше. По-первых, по их мнению, это "придаст Украине чувство уверенности". Во-вторых, это будет лучше "с политической точки зрения".

По данным журналистов, решение могут одобрить в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября, когда закончится срок действия текущего законопроекта о временных расходах.

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Источник сказал журналистам, что сенаторы выразили "ограниченный оптимизм" относительно одобрения нового пакета для Украины. При этом его окончательный размер пока неизвестен.

Например, Линдсей Грэм из Республиканской партии предложил выделить $60-70 млрд, демократ Ричард Блюменталь уверен, что нужно дать Украине $100 млрд.

Военная помощь США Украине

Президент США Джо Байден собирается просить у Конгресса предоставить Украине крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи в размере 100 миллиардов долларов. Этого пакета должно хватить на 2 года. Байден хочет решить проблему до следующих выборов, поскольку продолжают возникать проблемы, которые создают скептики-республиканцы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Издание Reuters со ссылкой на источники писало, что 11 октября администрация президента США Джо Байдена вероятно объявит о новом пакете военной помощи для Украины на сумму в около 200 миллионов долларов.

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

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