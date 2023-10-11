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Сокращение военной помощи Украине приведет к замораживанию войны - Золотарев

Анна Ярославская
11 октября 2023, 01:33
Если Соединенные Штаты начнут сворачивать поддержку, то же самое будут делать и в Европе, считает Андрей Золотарев.
Андрей Золотарев, ВСУ
Андрей Золотарев объяснил, чем грозит Украине сокращение военной помощи ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Если страны Запада начнут сокращать военную помощь Украине, это поставит Киев перед необходимостью замораживать войну, а это сыграет на руку стране-агрессору РФ. Об этом в интервью Главреду сказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Таким образом нас будут пытаться дожать до какого-то "похабного мира", поскольку любое замораживание войны может оказаться в пользу России. Собственно, как это уже было в первую Чеченскую войну, когда после захвата Грозного чеченскими отрядами были вынуждены подписать Хасавюртовские соглашения, но через несколько лет, собравшись с силами, русские вернулись и началась вторая Чеченская война, где расклад получился несколько иной", - напомнил Золотарев.

По словам политолога, для Украины заморозка войны означает "обречение себя на продолжение войны".

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"Для нас нынешняя ситуация является очень опасной еще и потому, что союзники смотрят на Соединенные Штаты. Если Соединенные Штаты начнут сворачивать поддержку, даже не прекращать, то же самое будут делать и в Европе", - добавил он.

Золотарев отметил, что пока что количество тех, кто поддерживает оказание военной помощи Украине в США и на Западе выше, но количество сторонников снижается.

"Республиканцы, учитывая то, каким ярким популистом является Трамп, играет на общественных настроениях, продавая простые решения сложных проблем. Но на фоне общих расходов Штатов (американцы только на обслуживание госдолга США ежегодно тратят около триллиона долларов) помощь Украине не является чем-то отягчающим", - добавил политолог.

Военная помощь США

В казне Пентагона осталось 5,2 миллиарда долларов на оружие и другую помощь по безопасности для Украины. Эта сумма примерно эквивалентна стоимости оружия, которое администрация президента США Джо Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев. Как пишет The Wall Street Journal, оставшихся денег может хватить лишь на несколько месяцев.

Сенаторы США от обеих партий хотят принять масштабный пакет помощи Украине размером от 50 до 100 млрд долларов. Новая помощь будет рассчитана на год. Принять этот пакет могут уже в ближайшие недели, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом рассматривает возможность объединить в один запрос в Конгресс просьбу о военной помощи для Украины и Израиля. Таким образом в администрации Байдена надеются увеличить шансы на одобрение поддержки для Киева. Как пишет The Washington Post со ссылкой на слова двух высокопоставленных чиновников в администрации президента США, окончательное решение по объединению запросов еще не приняли.

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