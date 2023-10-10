ПВО и снаряды: Зеленский анонсировал "хорошие новости" в помощи ВСУ

Президент Владимир Зеленский после поездки в Румынию намекнул на определенные новые договоренности в поставках вооружения Силам обороны Украины.
В своем вечернем видеообращении Зеленский отметил, что провел этот день, встречаясь с румынскими политиками, в частности премьером и президентом страны.
С президентом Румынии Клаусом Йоханнисом глава государства подписал стратегические документы о партнерстве. В частности, Зеленский намекнул на поставку снарядов и усилением нашей ПВО.
"Первое - есть хорошие договоренности по оружию. Я не могу раскрывать сейчас всего, но снаряды, плюс усиление ПВО. Есть еще некоторые вещи, они будут мощными", - отметил президент.
Зеленский напомнил, что в Румынии создается центр подготовки пилотов на F-16.
"Украинские пилоты будут среди первых, кто будет учиться. Второе - зафиксировали, что переходим на уровень стратегического партнерства. За этой формулировкой очень четкий смысл. Как сказал Клаус Йоханнис: "Мы можем полагаться на Румынию, а Румыния точно может полагаться на Украину". Вместе значительно усилим наш регион", - подчеркнул украинский лидер.
Также Украина, по словам Зеленского, "уже делает критический вклад в глобальную продовольственную безопасность благодаря сотрудничеству в Дунайских портах и на востоке Черного моря".
Зеленский в Румынии
10 октября президент Владимир Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом. Стороны обсудили взаимодействие в сфере безопасности, развитие авиации и другие оборонные коалиции, а также усиление украинской ПВО.
В частности, Зеленский анонсировал запуск нового "зернового коридора" через территории Молдовы и Румынии.
Военная помощь Украине - последние новости
Вскоре США объявят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов. Ожидается, что в новый пакет помощи войдут, в частности, снаряды в HIMARS, оборудование для борьбы с дронами и снаряды калибра 155 и 105 мм.
Кроме того, в Вашингтоне обсуждают годовой пакет помощи Украине на $50-100 млрд. Решения могут одобрить в период между 16 октября, когда Сенат вернется с каникул, и 17 ноября.
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