Как обхитрить нежелание Трампа помогать Украине: раскрыта одна лазейка

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года Дональд Трамп, скорее всего, будет против отправки помощи ВСУ в ее нынешних объемах. Однако у Украины есть одна "лазейка", как обойти пророссийского политика.
Как рассказал в интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний, гарантии сами по себе ни от чего не защищают.
"Нам нужен договор о взаимопомощи с США, и нужен до избрания Трампа. Тогда это перевернет игру россиян в Америке, ведь они думают, что придет Трамп и сократит помощь", - объяснил Загородний.видео дня
А если этот договор будет подписан, нам будет все равно, кто находится в Белом доме, добавил он.
"Но мы сами должны быть достаточно сильными, чтобы воспользоваться помощью, которая придет. Вот и все", - сказал эксперт.
Загородний подчеркнул, что на данный момент у Украины открывается "окно возможностей", и эти возможности надо реализовывать.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
Военная помощь США и выборы
Дальнейшая поддержка США и стран Запада Украины едва не сорвалась после скандального голосования в Конгрессе за законопроект, не предусматривающий средств для ВСУ. Кроме того, единство Европы по войне в Украине "качнули" выборы в Словакии, где победила пророссийская сила во главе с Робертом Фицо. Страна уже заявила, что оказывать помощь Киеву не будет.
Однако и американский президент Джо Байден, и руководство ЕС уверяют, что поддержка Украины будет сильной.
Эксперты считают, что выборы в США в 2024 году будут новым политическим вызовом для Украины, которая нуждается в постоянной военной поддержке со стороны Америки. Это связано в первую очередь с позицией двух кандидатов от Республиканской партии - Рона Десантиса и Дональда Трампа. Оба неоднократно критиковали администрацию Байдена за предоставление Украине вооружения.
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