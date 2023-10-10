Как обхитрить нежелание Трампа помогать Украине: раскрыта одна лазейка

Украине необходимо кое-чего добиться от администрации Байдена, пока к власти в США не пришли любители России.

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Трамп неоднократно резко отзывался об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года Дональд Трамп, скорее всего, будет против отправки помощи ВСУ в ее нынешних объемах. Однако у Украины есть одна "лазейка", как обойти пророссийского политика.

Как рассказал в интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний, гарантии сами по себе ни от чего не защищают.

"Нам нужен договор о взаимопомощи с США, и нужен до избрания Трампа. Тогда это перевернет игру россиян в Америке, ведь они думают, что придет Трамп и сократит помощь", - объяснил Загородний. видео дня

А если этот договор будет подписан, нам будет все равно, кто находится в Белом доме, добавил он.

"Но мы сами должны быть достаточно сильными, чтобы воспользоваться помощью, которая придет. Вот и все", - сказал эксперт.

Загородний подчеркнул, что на данный момент у Украины открывается "окно возможностей", и эти возможности надо реализовывать.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Военная помощь США и выборы

Дальнейшая поддержка США и стран Запада Украины едва не сорвалась после скандального голосования в Конгрессе за законопроект, не предусматривающий средств для ВСУ. Кроме того, единство Европы по войне в Украине "качнули" выборы в Словакии, где победила пророссийская сила во главе с Робертом Фицо. Страна уже заявила, что оказывать помощь Киеву не будет.

Однако и американский президент Джо Байден, и руководство ЕС уверяют, что поддержка Украины будет сильной.

Эксперты считают, что выборы в США в 2024 году будут новым политическим вызовом для Украины, которая нуждается в постоянной военной поддержке со стороны Америки. Это связано в первую очередь с позицией двух кандидатов от Республиканской партии - Рона Десантиса и Дональда Трампа. Оба неоднократно критиковали администрацию Байдена за предоставление Украине вооружения.

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