Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний

Помощь Украине от США рискует уменьшиться, если война в Израиле затянется, считает эксперт.

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Россия затеяла войну в Израиле, чтобы сорвать помощь Украине - Загородний / Главред

7 октября боевики палестинской террористической группировки ХАМАС совершили нападение на Израиль неподалеку от сектора Газы и выпустили по стране тысячи ракет. В ответ на эти действия, Израиль начал наступательную операцию на сектор Газа с целью уничтожить всю террористическую ячейку.

В интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, почему России выгодна война в Израиле и смогут ли события на Ближнем Востоке затормозить предоставление помощи Украине.

Как война в Израиле отразится на помощи Украине? Смогут ли США и их союзники помогать на два фронта?

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Конечно же, из атак ХАМАС торчат уши России, поскольку они давно хотели найти горячую точку, чтобы отвлечь ею внимание от Украины. То, как ситуация в Израиле повлияет на дальнейшее предоставление помощи, зависит от ее длительности – если операция по уничтожению террористов ХАМАС затянется, то это может привести к рассеиванию внимания. Но сам по себе Израиль достаточно силен, чтобы решать эти вопросы, потому не исключено, что операция будет достаточно оперативной и размыть помощь Украине не получится (тем более, что Соединенные Штаты Америки уже заявили о готовности поддерживать Украину). Однако рассеять внимание способен более крупный конфликт – например, если Россия руками Ирана начнет на Ближнем Востоке войну против Саудовской Аравии. Но пока вероятность этого сценария небольшая.

А какой критический срок для затягивания военных действий?

Если исходить из того, что мы не будем демонстрировать силу, то где-то на месяц-два это, конечно, может расфокусировать внимание в отношении Украины. Многое также будут определять усилия украинской дипломатии, и то, насколько сильной будет Украина. Ведь США помогают Израилю лишь потому, что они сильные. Если Украина будет строить больше собственного вооружения, больше уничтожать противника, то нам будут помогать так же, как Израилю, поскольку главная претензия крайних правых к Украине в том, что она сама ничего не делает – не производит оружие и т.д. Поэтому, мол, зачем им помогать, если они сами себе не хотят помочь.

Но это не пророссийская позиция, а логика протестантизма, на которой вообще построена Америка. Протестантизм – это глубинная система, которая подразумевает помощь самому себе, тяжелую работу для самого себя как богоугодную. И, соответственно, на этом американцы и акцентируют внимание. И те же трамписты, видя, что украинцы помогают сами себе, будут вынуждены признавать, что Украине нужна их помощь.

Как может измениться помощь Украине, если конфликт в Израиле затянется?

Пока я бы не делал алармистских прогнозов, потому что Байден уже заявил о 100 миллиардах для Украины. Это означает, что в Конгрессе США начинаются торги об объеме помощи Украине, в рамках которых могут сойтись где-то на половине, чтобы ее хватило до 2025 года, то есть до прихода к власти нового президента США. Пока это внутренние разборки внутри Штатов, где Украина является не основной, а одной из тем, потому что американцам есть чем заняться по всему миру.

Кстати, каким мировым игрокам и чем именно выгодно противостояние на Ближнем Востоке? Как их вовлеченность там повлияет на ход войны в Украине?

Главным бенефициаром все равно является Россия. И другие игроки, конечно, будут использовать эту ситуацию по максимуму. Например, Иран может этим упрочнить свое положение, чтобы сорвать сделку между Саудовской Аравией и Израилем о новом транспортном маршруте из Индии в Европу через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Но если Израиль справится с ХАМАС в течение месяца, это мало на что повлияет. Ведь сама военная система Израиля рассчитана на очень быстрое решение задач, поскольку Израиль не может вести долгие войны. Нынешняя армия Израиля насчитывает 200 тысяч военных, а также оперативно призвали еще 300 тысяч, что для страны с населением 8 миллионов человек – большая цифра, ведь это изъятие людей из экономики.

Какова роль России в войне на Ближнем Востоке - даст ли она ей возможность достичь паузы в войне в Украине?

Главная задача России – сорвать поставки вооружения в Украину. Потому сейчас Россия будет пытаться перебрасывать оружие, которое нашла на поле боя, в Палестину, чтобы рассказать, что Украина якобы торгует оружием, которое ей предоставляют.

Но отвлечь этим внимание от Украины России вряд ли удастся. Единственное, что может повлиять, так это развязывание войны на Ближнем Востоке руками Ирана. Для этого Кремль будет оказывать Ирану военную помощь в виде поставок оружия и ядерных технологий. Это выгодно России, ведь тогда она сможет попытаться повысить цену на нефть до 200 долларов. Однако тут РФ войдет в противоречие с другими странами. В первую очередь – с Китаем, ведь ему новая война и рост цен на нефть не интересны.

Учитывая, что Иран, хоть и отрицает, но, вероятно, вовлечен в войну в Израиле на стороне ХАМАС, как это может повлиять на поставки вооружения России?

Вопрос в количестве. Например, в Северной Корее Иран может организовать массовое производство оружия, потому что там можно организовать потогонную систему. Для этого Китай может дать оборудование, а Россия – деньги и технологии. И если Иран переведет производство на военные рельсы, то, соответственно, этого оружия у них будет достаточно, чтобы и себя обеспечить, и Россию.

А может ли война на Ближнем Востоке стать "черным лебедем" для нашей войны и как-то ускорить ее завершение?

Пока сложно говорить о том, что это будет влиять на войну в Украине напрямую. Потому что тот темп войны, который поддерживают страны Запада, их устраивает. Россия до сих пор остается ядерным государством, и это – сдерживающий фактор. Но в отношении Ирана могут быть предприняты более жесткие меры – например, теоретически возможно уничтожение их нефтеперерабатывающей промышленности. Либо если будут подтверждены признаки создания Ираном ядерного вооружения, то вероятность проведения военной операции против Ирана со стороны Израиля, Турции и Соединенных Штатов возрастет. Но все это – разные факторы, которые должны совпасть. В отношении Украины я пока не вижу того, что это ускорит завершение войны или появится понимание начала Третьей мировой войны. Тут все будет зависеть от способностей Украины перейти на военные рельсы и начинать самим решать свои вопросы безопасности. Как, кстати, делает Израиль.

Почему, кстати, в этот раз не сработала израильская модель безопасности – какой вообще смысл был у ХАМАС затевать эту войну?

Я не согласен с теми, когда говорят, мол, где ваш хваленый Моссад – в реальном мире все работает не так. Уверен, что разведка докладывала, но доклады разведки – это одно, а политические решения все равно принимают политики. Политика Израиля заключалась в сближении с Россией, чтобы в дальнейшем как раз избежать нападений со Сектора Газы. И это больше вопрос к политике, которое проводило правительство Нетаньяху. Однако систему характеризуют не ошибкой, а реакцией на ошибку. Пока Израиль реагирует достаточно эффективно. И когда мы говорим о подобных вещах, мы должны понимать, какие выводы сделает правительство Израиля. Как и понимать, что ХАМАС, скорее всего, консультировали Россия с Ираном, и они максимально смогли замаскировать это нападение. Ведь они же не идиоты и знают алгоритмы Моссада.

Так же, кстати, они поступали и во время войны Судного дня (и наверняка неслучайно начало атаки ХАМАС произошло именно в день ее начала 50 лет спустя). Тогда тоже военная разведка АМАН говорила, что нападения не будет, а Моссад, наоборот, что будет. Голда Меир тогда вообще находилась под давлением со стороны США, которые требовали не нападать первыми, иначе перестанут помогать. И тогда же вокруг Израиля была огромная система дезинформации.

Опять же, Израиль не может так жить. Особенно в 1973 году, когда население страны насчитывало всего 3,5 миллиона, из которых 200 тысяч действующей армии, и также нужно было мобилизовать еще 500 тысяч, то есть фактически пришлось бы ставить под ружье практически все мужское население Израиля. Кроме того, тогда не заметили появления нового оружия на поле боя – противотанковых комплексов, которые в Советском Союзе называли "Малютка". Ими была обеспечена египетская армия, и они в огромных количествах начали уничтожать израильские танки, чего израильтяне не ожидали. В планировании операций тогда принимали участие военные генерального штаба СССР, то есть люди с боевым опытом. Все это – факторы, которые показывают, что не так прост противник, который может организовать замаскированную атаку.

Сейчас я уверен, что здесь тоже могла быть какая-то маскировочная атака, из-за чего Израиль удалось частично застать врасплох. ХАМАС тщательно подготовился, но я уверен, что Израиль с этим справится.

В зависимости от того, как завершится этот виток войны, могут ли быть как-то пересмотрены гарантии безопасности для Израиля?

Нет, они уже выстроены. Но это не гарантии безопасности – у нас договор о помощи ошибочно называют "гарантиями безопасности". Свою безопасность Израиль обеспечивает сам. Он не входит ни в какие блоки, чтобы не быть связанным по рукам. Это больше договор о взаимной помощи, обязующий Соединенные Штаты Америки помогать Израилю в критическую минуту по формуле "наше оружие – ваши солдаты". И я сомневаюсь, что этот договор будет изменен.

Частично израильские условные гарантии безопасности хотят внедрять и у нас. Как Украина может воспользоваться ситуацией?

Гарантии сами по себе ни от чего не защищают. Нам нужен договор о взаимопомощи с США, и нужен до избрания Трампа. Тогда это перевернет игру россиян в Америке, ведь они думают, что придет Трамп и сократит помощь. А если этот договор будет подписан, нам будет все равно, кто находится в Белом доме. Но мы сами должны быть достаточно сильными, чтобы воспользоваться помощью, которая придет. Вот и все.

На данный момент у нас открывается окно возможностей, и эти возможности надо реализовывать.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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