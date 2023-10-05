Есть ли шансы у "друга Путина" Фицо повлиять на помощь Словакии Украине: оценка эксперта

Все зависит от того, удастся ли политическому классу Словакии избежать доминирования "Смер" и Фицо в будущем правительстве, считает Виталий Кулик.

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Виталий Кулик рассказал, как возможное премьерство Роберта Фицо повлияет на Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На должность премьер-министра Словакии может вернуться одиозный политик Роберт Фицо, известный своими пророссийскими взглядами. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик объяснил, как это может повлиять на отношения Словакии и Украины.

По словам эксперта, пока что в Словакии только формируется коалиция и ее способность удержать власть остается под вопросом.

"Потому что социал-демократическая партия "Глас" может отказаться от союза со "Смер", партией Фицо. Существуют два варианта такой коалиции - либо леволиберальная, либо правопопулистская. Но для первой не хватает голосов и она будет проукраинской, потому что тогда Фицо не станет премьер-министром, а для второй потребуются голоса того же "Гласа" и других партий. И это может привести к тому, что стороны согласятся, но разделение сфер, которыми они будут заниматься, и внешняя политика могут быть не у партии Фицо, а у его партнеров по коалиции. Это, с одной стороны, снизит противоречия между новым руководством Словакии и Европейским Союзом, а также позволит избежать таких конфликтов, которые, например, есть у Венгрии с Европейским Союзом и которые привели к блокированию миллиардов евро поддержки Венгрии в ЕС", - рассказал Кулик в интервью Главреду.

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Он добавил, что Братислава имеет слабые позиции в Европейском Союзе, а Словакия – не та экономика, чтобы проводить какую-то слишком фрондирующую политику.

"Но если Фицо и его партии "Смер" удастся сформировать коалицию под себя, сохранить влияние на внешнюю политику, и они будут проводить откровенную антиукраинскую политику, которую декларировали во время выборов, это, конечно, повлияет на общий концерт позиций стран (особенно Восточной Европы). Это может привести к осложнениям поддержки логистики для Украины", - рассказал Кулик.

С другой стороны, по его словам, в противостоянии с Брюсселем Братислава будет прибегать к ультраправой мобилизации, в частности разыгрывая украинскую карту.

"Так же, как это делает "Фидес" Орбана в Венгрии. И это ни к чему хорошему для Украины, конечно, не приведет. Также это будет иметь продолжение в других соседних странах, где также много украинских мигрантов, растет украинофобия и критическое отношение к поддержке Украины со стороны Европейского Союза, а пророссийские ИПСО активно работают", - отметил эксперт.

Кулик считает, что все зависит от того, удастся ли политическому классу Словакии избежать доминирования "Смер" и Фицо в будущем правительстве и удастся ли им ограничить формирование внешнеполитической повестки дня.

"Нам надо расширить работу в разных политических средах, искать партнеров даже там, где это кажется достаточно странным или нехарактерным – среди ультраправых или ультралевых – и формировать группы поддержки Украины. То есть искать союзников, создавать группы лоббирования, работать с украинскими общинами, которые получили гражданство в этих странах, стимулировать их к участию в политике, и таким образом продвигать свои интересы. Потому что мы получим определенный рост антиукраинских настроений, и, чтобы их обуздать или каким-то образом не получить значительных негативов от этого, надо работать с различными политическими силами", - резюмировал Кулик.

Что будет с помощью Словакии Украине

Лидер партии Smer-SD, которая одержала фактическую победу на парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", ‒ сказал политик.

Президент страны Зузана Чапутова заявила, что Словакия может прекратить предоставлять Украине военную помощь. Она не хочет предоставлять Украине новый пакет помощь и это связано с результатами парламентских выборов, где победила антиукраинская партия Smer-SD во главе с бывшим премьером страны Робертом Фицо.

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