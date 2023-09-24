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Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

Яна Ставская
24 сентября 2023, 17:59 обновлено 24 сентября, 18:05
Десантис выразил свое отношение к вступлению Украины в НАТО.
Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине
Десантис продолжает подыгрывать российской пропаганде / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба Десантиса, ОП

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис снова высказался о российско-украинской войне, однако теперь он непосредственно обсудил свое категорическое отношение насчет членства Украины в НАТО.

Как сообщает агентство Bloomberg, американский политик в одном из популярных подкастов заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО, потому что это якобы не соответствует интересам Соединенных Штатов.

"Я не думаю, что членство в НАТО отвечает нашим интересам. Все, что требуется, - это прибавить нам еще больше обязательств. Поэтому, если вы прибавите нам обязательств, какие выгоды мы получим взамен?" - сказал Десантис.

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Также Десантис добавил, что выступает против "чистого чека" помощи Украине, если она не "задействует рычаги влияния" для завершения "конфликта".

Журналисты отмечают, что Десантис выразил такую позицию всего через два дня после встречи Байдена и Зеленского.

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Десантис не впервые высказывает противоречивые тезисы относительно российско-украинской войны, подыгрывая российской пропаганде. В частности, ранее республиканец был раскритикован за то, что назвал войну в Украине "территориальным спором" и предложил Киеву отказаться от части территорий в пользу "мира".

Другой кандидат от республиканцев Дональд Трамп тоже регулярно продвигает пророссийские нарративы и неоднократно утверждал, что на месте Байдена давил бы на украинскую власть отречься от куска земель.

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