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Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

Дмитрий Видоменко
24 сентября 2023, 14:01 обновлено 24 сентября, 14:02
Несмотря на войну России в Украине и военное положение, некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению выборов в Раду и президента.
Выборы, Украина
Часть западных чиновников давят на Киев - чтобы власти Украины провели выборы в Раду и президента / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Несмотря на войну, которую Россия развязала против Украины, некоторые западные политики подталкивают официальный Киев к проведению парламентских и президентских выборов. Об этом сообщает американское авторитетное издание Washington Post.

"Эта перспектива заставила многих украинских чиновников "чесать в затылке", - отмечают журналисты.

Это предложение изначально выдвинул руководитель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Его поддержал также настаивало сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев в прошлом месяце вместе с сенаторами Ричардом Блюменталем и Элизабет Уоррен.

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Многие поклонники Республиканской партии подхватили это дело ‒ включая самых одиозных персонажей по типу скандального телеведущего Такера Карлсона. Он и вовсе непонятно отчего обвинял президента Зеленского в отмене выборов. В то время, как Конституция Украины прямо запрещает проводить выборы в условиях военного положения.

Проведение свободных и честных выборов в военное время фактически невозможно и также необдуманно, по мнению украинских чиновников, экспертов по выборам и сторонникам демократии, говорят американским журналистам украинские чиновники. Они напоминают, что сейчас примерно 20% территории Украины оккупированы российскими войсками. Миллионы украинцев стали переселенцами, а многие стали беженцами и живут за границей.

Украинские чиновники говорят, что для проведения голосования в военное время необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические преграды. В частных разговорах некоторые утверждают, что такая перспектива абсолютно невозможна и может дать российским силам способ проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри.

Выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не против проведения выборов в 2024 году, но указал на ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что выборы во время войны в Украине невозможно провести.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы - мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста - обеспечить голосование каждого и каждой", – отметил он.

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