На это есть пять причин: Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы

Михаил Подоляк рассказал, что провести выборы в Украине во время войны невозможно по нескольким, как минимум по пятерым, причинам.

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Подоляк пояснил, почему сейчас в Украине невозможны выборы / коллаж Главред, фото УНИАН

Провести выборы в Украине во время войны невозможно как минимум по пяти причинам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Во-первых, у нас действительно военное положение. Во-вторых, у нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые смогут сидеть в окопах", ‒ сказал чиновник.

А вторая причина того, что выборов не будет, по словам Подоляка, из-за постоянных атак страны-агрессора России по городам Украины. Третья‒ это проблемы с агитацией.

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"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить?", ‒ отметил советник руководителя ОП.

Четвертая причина, по словам Подоляка, являются миллионы переселенцев.

"Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?", ‒ пояснил Подоляк.

И последняя, пятая, причина, по словам чиновника, это вопрос цены проведения выборов для госбюджета.

Война России против Украины

Недавно полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Ранее военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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