"Всю жизнь будет жить на островах": эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить"

Пригожина скорее надо было убить, чем оставить живым, считает Валерий Клочок.

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Эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить" / Коллаж: Главред, фото: klochok.com.ua, скриншот из видео

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, скорее всего, мертв, ведь это подтвердили руководители ЧВК "Вагнера". Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Это настолько большая и деликатная игра, что, по-моему, ее вытащить до края будет очень сложно. Руководители "Вагнера" подтвердили гибель Пригожина, поэтому, скорее всего, Пригожин больше мертв, чем жив. Поэтому даже те, кто моделирует такую ситуацию, понимают, что получат сопротивление", - отметил Клочок.

По его словам, Путин понимает, что его хотят сбросить, и он готовится. Поэтому Пригожина скорее надо было убить, чем оставить живым.

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"Многие говорили, что Пригожин – не жилец, потому что такие долго не живут. И если ты делаешь заявку на лидера нации, то ты должен иметь политическую поддержку. По-моему, Пригожин, особенно с его бэкграундом, рановато стартовал. Однако я скептически отношусь к тому, что со временем он может "ожить". Это так же, как о Гитлере когда-то говорили. Даже если и так, то он всю жизнь будет жить на островах, никто и не узнает о нем. А так, нет Пригожина – нет проблемы", - сказал политический эксперт.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Недавно у Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

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