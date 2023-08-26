УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Всю жизнь будет жить на островах": эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить"

Алина Дембицкая
26 августа 2023, 03:05
17
Пригожина скорее надо было убить, чем оставить живым, считает Валерий Клочок.
Пригожин, Клочок
Эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить" / Коллаж: Главред, фото: klochok.com.ua, скриншот из видео

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, скорее всего, мертв, ведь это подтвердили руководители ЧВК "Вагнера". Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Это настолько большая и деликатная игра, что, по-моему, ее вытащить до края будет очень сложно. Руководители "Вагнера" подтвердили гибель Пригожина, поэтому, скорее всего, Пригожин больше мертв, чем жив. Поэтому даже те, кто моделирует такую ситуацию, понимают, что получат сопротивление", - отметил Клочок.

По его словам, Путин понимает, что его хотят сбросить, и он готовится. Поэтому Пригожина скорее надо было убить, чем оставить живым.

видео дня

"Многие говорили, что Пригожин – не жилец, потому что такие долго не живут. И если ты делаешь заявку на лидера нации, то ты должен иметь политическую поддержку. По-моему, Пригожин, особенно с его бэкграундом, рановато стартовал. Однако я скептически отношусь к тому, что со временем он может "ожить". Это так же, как о Гитлере когда-то говорили. Даже если и так, то он всю жизнь будет жить на островах, никто и не узнает о нем. А так, нет Пригожина – нет проблемы", - сказал политический эксперт.

Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии.

С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии.

С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия.

С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва.

2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга.

С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва.

С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

В России разбился самолет с Пригожиным

В стране-агрессоре России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Инцидент произошел в среду вечером, 23 августа. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете были Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин Вагнер.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина. По мнению специалистов, теперь будущее боевиков ЧВК Вагнер под большим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель Пригожина. Гарант сказал, что Киев непричастен к этому, а кто причастен, "все осознают".

Недавно у Путина сделали заявление о гибели Пригожина и причастности Кремля. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками. Также, по его словам, пока нет официальной информации о том, что Пригожин действительно погиб.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евгений Пригожин смерть Пригожина
Реклама

Главное за день

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

23:23 Украина
США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

22:08 Политика
"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

21:18 Украина
Все главные новости

Последние новости

03:50

Военный рассказал, когда ВСУ смогут продвинуться к побережью Азовского моря

03:05

"Всю жизнь будет жить на островах": эксперт рассказал, может ли Пригожин "ожить"

02:05

Какие еще страны Запада могут дать ВСУ самолеты F-16: прогноз эксперта

01:40

Чем отмыть руки от орехов: 5 способов, которые вернут коже естественный цвет за секунды

00:23

"Вы можете только трындеть": скандальная блогерша набросилась на Притулу

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
00:03

"Гвалт не надо поднимать": Данилов рассказал, стоит ли ждать изменений к мобилизации

25 августа, пятница
23:35

Фреймут поделилась редким фото своей родной сестры

23:23

Разгорается скандал: Резников пообещал уйти в отставку, если проиграет пари

22:53

Как правильно – "листОпад" или "листопАд": Авраменко дал неожиданный ответ

Реклама
22:28

Димопулос показала взрослого сына, копию Джеджулы

22:08

США тайно ослабили санкции против Ирана - Bloomberg

21:47

"Не зря в том лесу партизанил": рецензия на фильм "Довбуш"Видео

21:18

"Обстановка напряженная": РФ перегруппировывается для возобновления наступления - Сырский

21:10

Врежет 2 очень затяжных шторма: календарь магнитных бурь на сентябрь

20:58

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму

20:30

В Украине ввели электронный документооборот во время и после прохождения ВВК

20:04

"Перспективы нерадостные": Романенко рассказал, сколько F-16 Украине могут передатьВидео

19:53

В чем вымачивать куриную грудку: секреты приготовления, о которых раньше не знали

19:38

Врывается 35-градусная жара: Украину накрывает сильная духота

19:10

РФ готовит БК к террору в отопительный сезон?мнение

Реклама
19:07

Что собрать, а что посадить: лунный посевной календарь на сентябрь

18:55

"Над ребенком будут издеваться": родители назовут дочь в честь персонажа фильма

18:48

Умер известный украинский актер

18:32

Невменяемая Лолита удивила посетителей казино своим поведением

18:19

"Веревку и мыло вышлю": Лукашенко открестился от Пригожина и подлизался к Путину

18:08

"Украинцы победят": Шон Пенн представил трейлер фильма об Украине

18:02

У Путина придумали новую цель "спецоперации" в Украине

17:50

ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов россиян и выбили их с позиций

17:30

Церковный праздник 26 августа: что можно и нельзя делать на Тихона Страстного

17:22

"С любовью, Ларс": скандалист режиссер фон Триер неумело попытался "отмазаться" от скандала с украинцами

16:58

ВСУ готовятся прорвать вторую линию обороны россиян на юге - Коваленко

16:38

Что лучше пить с утра на завтрак: вечное противостояние кофе и чая

16:22

О дружбе бесподобными словами: 15 цитат, которые заставят вас задуматься

16:16

Все кресты и венки валяются в одной куче: в РФ сровняли с землей кладбище "Вагнера"Видео

16:01

Какое мясо свинины лучше всего для шашлыка: секрет раскрыт

16:01

От такой закуски все в восторге: самый быстрый рецепт пирога в мире

15:45

"Никто не будет шантажировать меня": Фейгин поссорился с Арестовичем из-за денег

15:39

Что стоит посмотреть из новых фильмов: топ-5 кино, которое удивит и понравится зрителюВидео

15:30

Что сделать 27 августа, чтобы не потерять деньги: старые приметы и запреты

15:23

Не побеспокоят уже никогда: 3 проверенных способа борьбы с муравьями дома и на огороде

Реклама
15:20

Трем знакам повезет в начале месяца: китайский гороскоп на сентябрь 2023

15:02

У Путина сделали заявление по гибели Пригожина и причастности Кремля

14:58

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря

14:54

Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16

14:31

Просто гуру: 4 знака зодиака, которые в совершенстве зарабатывают деньги и экономят

14:11

В Крыму был смертельный "прилет" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ

14:09

"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

13:45

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:38

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:04

На Ровенщине погибли в воде двое мальчиков: к гибели может быть причастна мать

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять