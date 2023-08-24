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Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

Андрей Ганчук
24 августа 2023, 13:04 обновлено 24 августа, 13:13
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После мятежа Пригожина глава Кремля Путин выглядел в глазах россиян плохо, теперь он показывает, что контролирует ситуацию, считает Валерий Клочок.
Путин, Пригожин
Гибель Пригожина могла быть инсценировкой, но, скорее всего, он погиб - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Версий относительно инцидента с главарем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным много, нельзя исключать и инсценировки смерти. Но Пригожин, скорее всего, погиб. Директор Кремля Владимир Путин после мятежа Вагнер был дискредитирован в глазах россиян, а теперь показывает, что контролирует ситуацию. Но Путин своим дерзким поведением открыл ящик Пандоры, и в стране-агрессоре России будет немало недовольных ликвидацией Пригожина. Об этом заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

В интервью Главреду он рассказал о том, что версию с инсценировкой гибели Пригожина исключать нельзя. Если он жив, то уже не сможет вернуться в большие процессы в России.

"И большая вероятность того, что Пригожин со всей командой уже не вернется на арену. Потому что появление Пригожина в Африке - это знаковый момент, доказывающий, что все шло по сценарию, который многие озвучивали, а именно что Пригожин будет перемещен в Африку для выполнения задач Путина. Версия с инсценировкой имеет право на жизнь, мы не можем ее отрицать. Многие убеждены, что Пригожин, видимо, отдыхает где-то на Бали и пьет шампанское. Но как ему возвращаться? Он привык быть на острие событий, и я далек от мысли, что воспримут адекватно, если бы он инсценировал собственную смерть. И это, в первую очередь, не выгодно ему, потому что на этот период, пока его гипотетически не будет при командовании, кто-то должен выполнять конкретные задачи, которые ставят сейчас ЧВК "Вагнер" и в Беларуси, на границах с Польшей, Литвой, Латвией, и непосредственно в Африке. Два дня назад мы стали свидетелями видео, где Пригожин говорил, что уехал в Африку что-то делать. Задачу он не озвучивал, но факт остается фактом", - считает Клочок.

видео дня

"Путин показывает, что контролирует ситуацию"

По его словам, мятеж Пригожина дискредитировал Путина в глазах россиян, а теперь глава Кремля показал, что контролирует ситуацию.

"Гипотетически мы допустим, что ФСБ предвидели такой вариант, но я далек от мысли, что они не выполнят свою работу до конца. То есть версия, что Пригожина уже нет, как по мне, завершающая. Есть интересный нюанс, который был связан именно с публичным неуважением Пригожина к Путину. После мятежа Пригожина (иначе назвать это нельзя, хоть и были версии о якобы договоренности Путина с Пригожиным) Путин выглядел в глазах многих россиян, говоря литературно, непривлекательно, ибо в его адрес звучало много критики. Да и его встреча с руководителями "Вагнера" была странной, и сейчас мы видим ее продолжение. ЧВК сохранена, выполняет свои задачи, вожаки найдутся – это не будет большой проблемой", - добавил эксперт.

Суровикина могли ликвидировать

Аналитик предположил, что главнокомандующий ВКС РФ Суровикин, об отставке которого ранее сообщали пропагандисты, тоже может быть ликвидирован.

"Но главная проблема с недовольством действиями Путина (потому что Шойгу действует именно от его имени) убрана. Путин таким образом показывает, что он контролирует ситуацию и уничтожает всех несогласных среди тех, кто поднимает голову. Вспомним здесь историю с Суровикиным, который по официальным данным уволен. Хотя, вероятно, он уже также ликвидирован, потому что Путин такого не прощает. К тому же, вооружение бронированной техникой Росгвардии указывает на то, что у него есть своя частная армия (потому что 200 тысяч человек – это довольно большая армия), которая готова его защищать даже от таких кампаний, как пригожинская, у которой раньше были самолеты и все остальное", - сказал Клочок.

Также он добавил, что Путин открыл ящик Пандоры и теперь будет немало недовольных случившемся. В гибели Пригожина обвинят Украину.

"А теперь о последствиях этого. Путин открыл ящик Пандоры, потому что в России сейчас будет немало недовольных таким дерзким поведением Путина. Конечно, выдадут версию, что это был террористический акт, к которому якобы причастны Буданов с Малюком или американская разведка. Поэтому, скорее всего, переложат вину на кого-то, и на этом все закончится, перевернут страницу и пойдут дальше. Но 23 июня было начало истории с Пригожиным, а 23 августа она завершилась. Я допускаю, что могу ошибаться, но эта ситуация мне представляется именно такой. Тем более что гибель Пригожина была лишь вопросом времени", - подчеркнул Валерий Клочок.

В России разбился самолет с Пригожиным

В среду вечером, 23 августа, в Тверской области России упал самолет с Пригожиным. Погибли все, кто находился на борту его бизнес-джета "Embraer Legacy 600". Сообщается, что в самолете были сам Пригожин и его соратники, среди которых и Вагнер – Дмитрий Уткин.

Британские журналисты издания Financial Times получили информацию, согласно которой самолет Пригожина сбила российская ракета ПВО. Собеседник британцев указал на причастность к падению самолета режима Путина.

Аналитики американского Института изучения войны придерживаются точки зрения, согласно которой Путин "почти наверняка" приказал убить Пригожина, а ЧВК Вагнера "сдуется". Путин, таким образом, отомстил за мятеж и свое унижение.

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Владимир Путин Евгений Пригожин
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