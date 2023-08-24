Эксперт пояснил, повлияет ли гибель Пригожина на позиции Лукашенко

Как считает политический эксперт Валерий Клочок, Александр Лукашенко гораздо хитрее, чем русский диктатор Владимир Путин.

https://glavred.info/world/ekspert-poyasnil-povliyaet-li-gibel-prigozhina-na-pozicii-lukashenko-10495420.html Ссылка скопирована

Вряд ли Лукашенко после истории с Пригожиным понесет репутационные потери - эксперт / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Вчерашняя гибель в результате авиакатастрофы главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вряд ли как-то повлияет на положение белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

"Абсолютно нет, никоим образом. Его эта ситуация совсем не касается, тем более, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Он может лишь сказать: "Я Женю знал лично, он хороший был парень, мы соболезнуем и верим, что найдем ему достойную замену, и" Вагнер" будет работать дальше". Примерно так и будет выглядеть его спич, но Лукашенко это не тронет", ‒ сказал он.

Как считает Клочок, Лукашенко гораздо хитрее, чем русский диктатор Владимир Путин.

видео дня

"Потому что Лукашенко получил много козырей в этой истории. Его заявление о проведении переговоров, как ему там ставили ультиматумы, как Пригожин его послушал, когда он прямо говорил, что выполнял одну работу с Путиным. Мол, мы с Путиным равны, и вы должны меня слушать. Вряд ли Лукашенко после истории с Пригожиным понесет репутационные потери. Они с Путиным одного поля ягоды. Однако Лукашенко хитрее, чем Путин в силу сложившихся у него экономических обстоятельств. Ведь Беларусь не имеет такого огромного потенциала за счет углеводов, как Россия. Поэтому Лукашенко за 30 лет научился "петлять". Я не в восторге от этого подонка, потому что он одинаково ответственен за войну против Украины. Но он действительно очень опытный диктатор, умеющий держать власть в руках любым способом", ‒ сказал он.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

Падение самолета Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

У Зеленского намекнули, кто стоит за убийством Пригожина. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что подрыв самолета Пригожина был местью Путина за мятеж и наступление на Москву. В то же время президент США Джо Байден заявил, что в РФ мало что происходит без влияния Путина.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО. Собеседник издания сказал, что "Путин не берет пленных".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.