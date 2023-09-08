Зеленский не против проведения выборов в 2024 году

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Зеленский не против выборов в 2024 году / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не против проведения выборов в 2024 году, но указал на ряд проблем в их организации, в частности на оккупированных территориях, на фронте и за рубежом.

Такое заявление украинский президент сделал на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии 8 сентября в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский первым делом обратил внимание на то, что многие украинцы после 24 февраля 2022 года оказались на оккупированных территориях. И подчеркнул, что украинцы на оккупированных территориях очень важны.

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Кроме того, по мнению президента, нужно обеспечить возможность проголосовать украинским военным, поскольку те, кто "в окопах, которые находятся на первой линии: они отстаивают права людей, а сами не будут иметь права голосовать".

В этом контексте Владимир Зеленский упомянул о работе международных наблюдателей на выборах.

"Мы хотим, чтобы были выборы демократические, наблюдатели должны быть, а как они будут в окопах?", - задал вопрос Зеленский.

И наконец проблемы могут возникнуть во время голосования украинцев, которые после начала полномасштабного вторжения вынужденно выехали за границу.

"Там (за границей) миллионы людей. Как они будут голосовать? Инфраструктуры у нас нет. То есть, мы должны задействовать соответствующую инфраструктуру других государств", - отметил он.

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