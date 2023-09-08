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Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО

Юлия Куришко
8 сентября 2023, 16:55 обновлено 8 сентября, 17:07
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В Украине ПВО лишь пару месяцев назад начала сбивать "Кинжалы" отражая российские атаки.
Эксперт раскрыл, какими ракетами РФ может атаковать Украину: уничтожит ли их ПВО
Какие ракеты отбивает ПВО в Украине / коллаж: Главред, фото: Twitter Резник, Минобороны РФ

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что украинская ПВО еще пару месяцев назад начала сбивать "Кинжалы" отбивая российские атаки.

Как отметил Рувин в интервью для ТСН.uа, что у ракеты "Кинжал" нет особой "гиперскорости".

"Это обычная ракета, у которой нет ничего особенного. Есть боевая часть, которая способна пробить определенную толщину бетона. Мы снимали с радаров их скорость. Больше, чем 5 тыс. км в час она не развивает, хотя россияне говорили о 10 тыс. км. Недаром же, как была информация, всех производителей и проектантов "Кинжалов" посадили. Возможно, они кучу денег украли", - подчеркнул эксперт.

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Он также добавил, что "Калибр", "Искандер" и "Кинжал" - это однотипные ракеты с однотипными двигателями.

"О "Кинжале" было много мифов, как и о "второй армии мира". "Калибры" сбиваются почти все, "Кинжалы" сбиваются почти все, сбиваются благодаря Patriot старой версии", - говорит эксперт.

Несмотря на это, "ничего лучше" за "Кинжал" у россиян пока нет. По его словам у россиян есть баллистические ракеты "Яр", "Сармат". Ракеты, которые могут нести ядерные боеприпасы.

"Но я не уверен, что они соответствуют тому, что было заявлено о них. Надеемся, что у россиян хватит мозгов не применять ядерное оружие. Все остальное сбивается", - подчеркнул Рувин.

Ракетная атака РФ по Украине

Напомним, что 8 сентября РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге. В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии.

Россия ударила по Украине дронами и баллистикой. Ночью 6 сентября российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. ПВО уничтожила 23 воздушные цели врага.

В разведке назвали, куда могут целиться оккупанты. Юрий Игнат рассказал о том, что оккупанты при обстреле Украины используют небольшое количество ракет. Таким образом они держат силы обороны в напряжении, уничтожая гражданскую инфраструктуру.

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война в Украине ПВО ракетный удар
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