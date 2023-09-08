РФ ударила ракетой по зданию полиции в Кривом Роге: есть жертва и много раненых

В результате удара РФ по Кривому Рогу есть погибший, рассказал Сергей Лысак.

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Последствия удара РФ по Кривому Рогу / Коллаж: Главред, Фото: t.me/s/dnipropetrovskaODA

Российские оккупационные войска нанесли новые ракетные удары по украинским городам в пятницу утром, 8 сентября.

Взрывы прогремел в Запорожье, в результате есть пострадавший. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.

"Утром военнослужащие РФ осуществили ракетный удар по Запорожью − ранения получил человек. На месте удара работают соответствующие службы", - подчеркнул он.

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Сообщение Ю.Малашко / t.me/s/zoda_gov_ua

Удар РФ по Кривому Рогу

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в пятницу утром городе прогремел взрыв.

По его данным, в административном здании располагались сразу несколько офисов.

Сообщение А.Вилкула / t.me/vilkul

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в результате удара РФ по Кривому Рогу есть жертвы.

"Прилет в Кривом Роге. Ракета попала в админздание. Предварительно, 1 погибший и 9 пострадавших. 3-х достали из-под завалов. Загорелись гаражи. Огонь охватил 200 кв. м. Информация уточняется", - сообщил он.

Сообщение С.Лысака / t.me/s/dnipropetrovskaODA

Как уточнили в Нацполиции, в результате российского удара по Кривому Рогу погиб сотрудник полиции.

"В результате российского удара погиб полицейский. Еще троих спасатели ГСЧС достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести", - добавили в Нацполиции.

Сообщение Нацполиции / Нацполиция

Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, число раненых в Кривом Роге возросло до 25 человек.

Сообщение И.Клименко / t.me/Klymenko_MVS

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Ракетные удары РФ

Напомним, оккупанты РФ нанесли ракетный удар по Сумам: попали в частный сектор, есть разрушения. В Сумах в результате ракетного удара российских оккупантов 8 сентября был разрушен дом в частном секторе, пишут местные чиновники.

Ранее во время тревоги прогремело сразу минимум два мощных взрыва в Запорожье. Взрывная волна выбила окна в многоэтажке. Также повреждено здание учебного заведения и супермаркет. В результате погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина ранена.

Рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу. В столице обломки ракеты упали на торговое предприятие. Произошло возгорание. Жертв и пострадавших не обнаружено.

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