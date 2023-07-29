РФ ударила ракетами по Запорожью: повреждены здания, погибли люди

Российские оккупанты ударили по Запорожью. В результате погибли люди. Об этом сообщили в горсовете.
Российская ракета ударила по открытой местности. Однако в результате "прилета" погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина ранена.
"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью ... Искренние соболезнования родным и близким погибших людей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что взрывная волна выбила окна в многоэтажке. Также повреждено здание учебного заведения и супермаркет.
Напомним, в Запорожье прогремели мощные взрывы после обеда. В Сети сообщалось о двух взрывах. В Воздушных Силах Украины предупреждали о том, что российские оккупанты применяют баллистическое оружие.
Ракетный удар РФ по Днепру 28 июля
Напомним, в пятницу вечером, 28 июля, в Днепре прогремели взрывы за несколько минут до объявления воздушной тревоги.
Российские оккупанты попали в многоэтажное здание. Повреждения получили и административное здание.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ.
По словам мэра Бориса Филатова, российские оккупанты попали ракетами "Искандер" в пустое здание СБУ и заодно в жилой дом рядом, в котором не было жильцов, потому что это была "вторая очередь" под продажу.
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