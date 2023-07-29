В Запорожье прогремели мощные взрывы: РФ атаковала город баллистикой

Сообщается, что 29 июля в Запорожье прогремело два очень сильных взрыва.
В Запорожье прогремели очень сильные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
О воздушной тревоги сообщили в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
В Сети сообщают, что 29 июля во время тревоги прогремело сразу минимум два мощных взрыва.
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В Воздушных силах Украины предупреждали об угрозе удара российским баллистическим оружием.
В Сети сообщают, что по Запорожью российские оккупанты могли ударить Искандером.