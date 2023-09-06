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В Киеве прогремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФ по столице

Анна Ярославская
6 сентября 2023, 06:04 обновлено 6 сентября, 06:53
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В Киевской городской администрации сообщили, что в городе работают силы ПВО.
Ракетный удар
РФ нанесла по Украине ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com, t.me/alarmukraine

Рано утром 6 сентября в Киеве прогремели взрывы. Перед этим в столице и по всей Украине объявили воздушную тревогу. Силы обороны юга сообщили о пусках крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу и не снимать работу сил противовоздушной обороны.

06:39 - Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что ракетный удар по столице был комбинированным.

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"Из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического", - написал он.

"Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО", – добавил Попко.

05:57 - Мэр города Виталий Кличко подтвердил работу ПВО в столице и призвал оставаться в укрытиях.

"На столицу еще летят ракеты", - написал он в Telegram.

В 5:50 в Киевской городской администрации сообщили, что в городе работают силы ПВО.

Взрывы в Одесской области 6 сентября

Ночью 6 сентября российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек - сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение почти трех часов РФ атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

В нескольких населённых пунктах области зафиксированы разрушения и пожары. Также повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

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новости Киева война в Украине Взрыв в Киеве война России и Украины ракетный удар
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