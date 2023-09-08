Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: попали в частный сектор, есть разрушения

Русские оккупационные войска нанесли по Сумам ракетный удар под утро в пятницу, 8 сентября, и зафиксировано разрушение дома в частном сектора. Об этом сообщают представители Сумской областной военной администрации.
"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору. Разрушен частный дом", - говорят чиновники.
Также в СОВА отметили, что на месте тщательно отрабатывают все экстренные службы.
"Людям оказывается вся необходимая помощь", - добавили чиновники.
Как позднее написал мэр Сум Александр Лысенко, было попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта.
"Некоторые дома повреждены, один ‒ разрушен", ‒ написал чиновник.
Напомним, ранее предыдущий удар оккупантами по сумам был нанесен вечером 29 июля. Тогда агрессоры нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. Есть жертвы и пострадавшие.
"Вечером 29 июля зафиксировано попадание вражеской ракеты по учебному заведению. На месте происшествия работают правоохранители, фиксирующие последствия", - сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
Кроме того, 29 июля во время тревоги прогремело сразу минимум два мощных взрыва в Запорожье. Взрывная волна выбила окна в многоэтажке. Также повреждено здание учебного заведения и супермаркет. В результате погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина ранена.
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