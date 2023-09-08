Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за Пригожиным

Путин не может сделать этого потому, что им играют, как фигурой. Сама система им играет, считает Сотник.

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Сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за Пригожиным / коллаж: Главред, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Путину было выгодно устранить владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сможет ли все-таки он замахнуться на тех, кто стоял за Пригожиным.

"Путин хотел бы замахнуться, даже не просто замахнуться, а ликвидировать их. Потому что он всегда должен отвечать на вызовы, причем отвечать вызывающе и не давать следующим повода даже помыслить о чем - то подобном", - отметил эксперт.

Сотник считает, если Путин этого еще не сделал, значит, у него не было таких возможностей до сих пор.

"Во-вторых, как я уже сказал, эти люди олицетворяют собой систему. Это те самые критические системные винтики, на которых держится вся эта конструкция. Если их раскрутить и убрать, конструкция может просто обрушиться", - добавил публицист.

По словам эксперта, Путин не может сделать этого потому, что им играют, как фигурой. Сама система им играет.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник – творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Сотник рассказал, что на самом деле происходит в РФ. Путин не знает о реальной ситуации на фронте, поскольку ему боятся об этом докладывать. Именно по этой причине президент страны-агрессора РФ озвучивал довольно странные тезисы.

Журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФ. После ликвидации Евгения Пригожина в РФ не исключено устранение и других крупных фигур, заявил журналист и публицист Александр Сотник.

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