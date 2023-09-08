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Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за Пригожиным

Юлия Куришко
8 сентября 2023, 14:46 обновлено 8 сентября, 14:55
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Путин не может сделать этого потому, что им играют, как фигурой. Сама система им играет, считает Сотник.
Сотник раскрыл, сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за Пригожиным
Сможет ли Путин ликвидировать тех, кто стоял за Пригожиным / коллаж: Главред, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с журналистом, писателем и публицистом, главным редактором канала Sotnik-TV Александром Сотником. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Путину было выгодно устранить владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и сможет ли все-таки он замахнуться на тех, кто стоял за Пригожиным.

"Путин хотел бы замахнуться, даже не просто замахнуться, а ликвидировать их. Потому что он всегда должен отвечать на вызовы, причем отвечать вызывающе и не давать следующим повода даже помыслить о чем - то подобном", - отметил эксперт.

Сотник считает, если Путин этого еще не сделал, значит, у него не было таких возможностей до сих пор.

"Во-вторых, как я уже сказал, эти люди олицетворяют собой систему. Это те самые критические системные винтики, на которых держится вся эта конструкция. Если их раскрутить и убрать, конструкция может просто обрушиться", - добавил публицист.

По словам эксперта, Путин не может сделать этого потому, что им играют, как фигурой. Сама система им играет.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник – творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, что Сотник рассказал, что на самом деле происходит в РФ. Путин не знает о реальной ситуации на фронте, поскольку ему боятся об этом докладывать. Именно по этой причине президент страны-агрессора РФ озвучивал довольно странные тезисы.

Журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФ. После ликвидации Евгения Пригожина в РФ не исключено устранение и других крупных фигур, заявил журналист и публицист Александр Сотник.

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война в Украине Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
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