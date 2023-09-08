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Перелет боевого Ми-8 в Украину: Буданов намекнул на новую вербовку пилотов РФ

Алексей Тесля
8 сентября 2023, 12:41 обновлено 8 сентября, 12:45
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Кирилл Буданов уточнил детали ситуации с перелетом российского военного Ми-8 в Украину.
Российский вертолет Ми-8, Кирилл Буданов
Кирилл Буданов прокомментировал перелет Ми-8 РФ в Украину / Коллаж: Главред, Фото: "Украинская правда", ГУР Минобороны Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о ситуации после перелета в Украину российского военного вертолета Ми-8 вместе с экипажем.

По его словам, Максим Кузьминов, перегнавший российский вертолет в Украину, не единственный, с кем "общается" украинская разведка. Об этом он сказал в эфире информационного марафона.

Вместе с тем глава украинской военной разведки не стал детализировать работу ГУР с другими военными летчиками страны-агрессора РФ.

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"Такое общение у нас как шло с еще несколькими лицами, так продолжается. А то, что произошло, просто придаст уверенности тем людям, которые еще колеблются", – сказал начальник ГУР.

Вместе с тем он уточнил, что после сдачи российского военного вертолета Украине, российское военное руководство, мягко говоря, "расстроено".

Буданов добавил, что после этого инцидента российская ФСБ начала еще активнее работать, однако рефлективные методы РФ ничего не дадут.

Ранее появились детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажем. Разведчики ГУР показали российского пилота, передавшего Украине вертолет Ми-8АМТШ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ми-8 РФ вез запчасти к "Сушкам" оккупантов, но сел в Украине. Вертолет Ми-8 ВС России оказался в Украине в результате длительной спецоперации военной разведки.

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Ми-8 ГУР война России и Украины Кирилл Буданов
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