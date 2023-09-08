"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФ

Игоря Гиркина российские силовики уже "спрятали подальше", напомнил Александр Сотник.

https://glavred.info/world/putin-budet-zachishchat-vseh-zhurnalist-nazval-novyh-kandidatov-na-ustranenie-v-rf-10499071.html Ссылка скопирована

Александр Сотник спрогнозировал судьбу оппонентов Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

После ликвидации Евгения Пригожина в РФ не исключено устранение и других крупных фигур, заявил журналист и публицист Александр Сотник.

"Кто следующий? Кто угодно. Кто войдёт в резонанс с мохнатиками", - подчеркнул он в интервью Главреду.

В этом контексте он напомнил о том, что Игоря Гиркина российские силовики уже "спрятали подальше".

"У Гиркина, конечно, тоже очень отягощённая биография, но его спрятали, чтобы, не дай Бог, не появился какой-нибудь отчаянный харизматик, который может повести за собой", - пояснил он.

Вместе с тем собеседник считает, что потенциальными кандидатами на устранение в РФ могут быть противники режима диктатора Владимира Путина.

"Сейчас Путин будет проводить отчаянную чистку, будет зачищать всех, кого только сможет. Если он до сих пор не зачистил Ковальчуков, значит, есть какие-то веские причины, по которым он не может этого сделать. Так же себя в относительной безопасности чувствует и Сергей Борисович Королёв, заместитель Бортникова, но играющий против Бортникова. Поэтому будем наблюдать, кто следующий", - добавил Сотник.

Смотрите видео - интервью Александра Сотника Главреду:

Ранее в ГУР оценили гибель главарей "Вагнера". В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что с подтверждением гибели главаря террористов группы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "нужно подождать".

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Напомним, издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

Вас могут заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.