"Путин будет зачищать всех": журналист назвал новых кандидатов на устранение в РФ

После ликвидации Евгения Пригожина в РФ не исключено устранение и других крупных фигур, заявил журналист и публицист Александр Сотник.
"Кто следующий? Кто угодно. Кто войдёт в резонанс с мохнатиками", - подчеркнул он в интервью Главреду.
В этом контексте он напомнил о том, что Игоря Гиркина российские силовики уже "спрятали подальше".
"У Гиркина, конечно, тоже очень отягощённая биография, но его спрятали, чтобы, не дай Бог, не появился какой-нибудь отчаянный харизматик, который может повести за собой", - пояснил он.
Вместе с тем собеседник считает, что потенциальными кандидатами на устранение в РФ могут быть противники режима диктатора Владимира Путина.
"Сейчас Путин будет проводить отчаянную чистку, будет зачищать всех, кого только сможет. Если он до сих пор не зачистил Ковальчуков, значит, есть какие-то веские причины, по которым он не может этого сделать. Так же себя в относительной безопасности чувствует и Сергей Борисович Королёв, заместитель Бортникова, но играющий против Бортникова. Поэтому будем наблюдать, кто следующий", - добавил Сотник.
Смотрите видео - интервью Александра Сотника Главреду:
Ранее в ГУР оценили гибель главарей "Вагнера". В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что с подтверждением гибели главаря террористов группы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "нужно подождать".
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Напомним, издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.
Вас могут заинтересовать:
- Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь относительно войны в Украине
- Флаг Украины на Левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции
- ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье