Уткин - точно погиб, Пригожин - под вопросом: в ГУР оценили гибель главарей "Вагнера"

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что с подтверждением гибели главаря террористов группы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина "нужно подождать".

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Как говорят в ГУР, по гибели Пригожина все еще есть вопросы / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Не следует торопиться в вопросе подтверждения гибели главаря террористов группы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Андрей Юсов в интервью агентство "Укринформ".

По его словам, украинская военная разведка может достоверно подтвердить только гибель полевого командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина и еще нескольких приспешников Пригожина.

"Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты. Что касается организаторов, давайте подумаем, кому это еще может быть выгодно? Я думаю, что здесь, в принципе, все достаточно очевидно", — сказал Юсов.

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На вопрос о том, есть ли сомнения ГУР в смерти Пригожина, он ответил, что офицеры сосредоточились на конкретном подтверждении гибели верхушки ЧВК "Вагнера".

"По поводу самого главаря, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать. Мы должны оперировать подтвержденными фактами, нужно еще подождать", — подытожил он.

Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

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