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Публицист спрогнозировал, что будут делать "вагнеровцы" после смерти Пригожина

Дмитрий Видоменко
6 сентября 2023, 02:05
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Как говорит Александр Сотник, наемники ЧВК "Вагнера" будут вымещать бессильную злобу на жителях глубинки страны-агрессора РФ.
Пригожин, Сотник
Как говорит Александр Сотник, страну-агрессора РФ ждет всплеск бытового насилия из-за "вагнеровцев" / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Остатки наемников из ЧВК "Вагнера" после гибели в авиакатастрофе их главаря Евгения Пригожина будут вымещать бессильную злобу на жителях глубинки страны-агрессора РФ. Об этом во время чата с читателями Главреда заявил журналист и публицист Александр Сотник.

"Они выместят свою злобу на обычных глубинариях. Они будут их кромсать, резать, душить – убивать. Они будут отыгрываться на тех, на ком могут. Путин не может на американцах отыграться, потому отыгрывается на глубинариях. Вагнеровцы не могут до Путина дотянуться, а вот до соседки Марьванны – могут, вот и придушат ее в темной подворотне. Будет много "бытовухи". Причем это будут не только вагнеровцы, но и все расчеловеченные организмы, отморозь, которая будет возвращаться с украинской земли не в виде "груза 200", а живыми. Вот они и будут лиходействовать на просторах пещеры ", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина, пишет издание.

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Евгений Пригожин Александр Сотник ЧВК Вагнера война России и Украины
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