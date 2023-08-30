Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

Виктор Орбан заявил о том, что Украина якобы не сможет одержать победу в войне.

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Виктор Орбан выдал новый бред насчет войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбана снова высказался против помощи Украине в отражении российской военной агрессии и предложил заключить соглашение с диктатором Владимиром Путиным.

Он считает, что Украина якобы не сможет одержать победу в войне из-за того, что российские войска превосходят по численности украинскую армию. Об этом скандальный венгерский политик заявил в интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.

"Мы должны заключить сделку с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", - сказал он.

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При этом венгерский премьер считает нереалистичным возвращение Украине Крыма, который Россия оккупировала в 2014 году. Он также сказал, что лучшим шансом на мир является возвращение к власти бывшего президента США Дональда Трампа и прекращение военной поддержки Украины.

Ранее Орбан цинично "подмахнул" Путину. Премьер Венгрии сделал двуличное предложение о необходимости говорить о "мире" с российскими оккупантами.

Напомним, Дмитрий Кулеба высмеял нападки Орбана в адрес Украины. Глава МИД Украины обратил внимание на то, что венгерский премьер имеет тесное политическое родство с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

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