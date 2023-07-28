"Война до последнего украинского солдата": Орбан цинично "подмахнул" Путину

Премьер Венгрии сделал двуличное предложение о необходимости говорить о "мире" с российскими оккупантами.

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Виктор Орбан сделал новый выпад в адрес Украины / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова сделал заявление по поводу войны в Украине, в котором фактически подыграл стране-агрессору РФ.

Несмотря на продолжающееся вторжение в Украину оккупантов РФ, венгерский политик призвал к переговорам между Киевом и Москвой, фактически намекая на то, что за Кремлем следует оставить захваченные территории Украины. Его новое заявление цитирует издание Magyar Hirlap.

При этом он сделал двуличное предложение о необходимости говорить о "мире" с российскими оккупантами.

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"Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет тяжело жить полноценной жизнью, поэтому нужно говорить о мире. Если голос мира будет недостаточно сильным, в общественном сознании будет оставаться, что война является решением. Эту ситуацию можно разрешить только путем дипломатии и переговоров, и мы будем продолжать это делать", — сказал он.

Вместе с тем премьер Венгрии снова повторил кремлевскую мантру о том, что Украина якобы утратила суверенитет и ей будто не хватит сил противостоять агрессии РФ.

" деньги присылает (Украине, - ред.), оружие - воевать, конечно, украинцы воюют. Запад будет бороться до последнего украинского солдата Вы должны вернуться в начало и начать все сначала: вы должны вернуться за стол переговоров", — добавил Орбан.

Ранее Орбан опозорился новым скандальным заявлением. Украиной якобы руководят западные страны, уверен премьер-министр Венгрии.

Напомним, Дмитрий Кулеба высмеял нападки Орбана в адрес Украины. Глава МИД Украины обратил внимание на то, что венгерский премьер имеет тесное политическое родство с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

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